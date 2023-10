Saleemul Huq, “revolucionário” das alterações climáticas, morre aos 71 anos

The International Institute for Environment and Development/Flickr

Saleemul Huq, um cientista bengalês-britânico que ganhou fama como "revolucionário do clima" pelos seus esforços para fazer com que os países altamente poluidores ajudem os Estados mais pobres e vulneráveis do mundo a lidar com os impactos devastadores das alterações climáticas, morreu a 28 de Outubro na capital do Bangladesh, Daca. Tinha 71 anos.

A sua morte foi confirmada pelo Centro Internacional para as Alterações Climáticas e o Desenvolvimento, uma organização de investigação com sede no Bangladesh que ele dirigia. Saleemul Huq sofreu um ataque cardíaco em sua casa, informaram os meios de comunicação social do Bangladesh, citando a família.

No meio de apelos à redução das emissões de gases com efeito de estufa que têm vindo a aquecer o planeta e a intensificar fenómenos meteorológicos extremos como secas, ciclones e inundações, Huq centrou-se nas formas de adaptação às alterações climáticas e de atenuação dos seus efeitos.

Foi também um dos principais defensores da exigência de que as nações mais desenvolvidas e industrializadas do mundo – as que produzem mais emissões – compensem os países mais pobres por "perdas e danos" decorrentes das alterações climáticas.

Esteve presente em todas as 27 Conferências das Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Em Novembro passado, na COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egipto, Huq foi fundamental para a obtenção de um acordo para a criação de um fundo de perdas e danos.

O termo 'perdas e danos' é um eufemismo para termos que não estamos autorizados a usar, que são 'responsabilidade e compensação'. Saleemul Huq, em declarações ao The New York Times

Este acordo culminou um esforço de 30 anos para criar um fundo deste tipo, separado do dinheiro a utilizar para ajudar os países a adaptarem-se às alterações climáticas. Mas ainda estão a decorrer reuniões e workshops para "desenhar" o fundo e resolver questões como a sua localização e os seus contribuintes, disse Harjeet Singh, responsável pela estratégia política global da Climate Action Network. Entre as outras questões pendentes estão a quantidade de dinheiro que o fundo conterá, quem beneficiará e quem o deverá gerir.

"Trabalhou incansavelmente durante 30 anos", disse Singh ao The Washington Post, a partir de Nova Deli. "Apesar de muitos momentos de frustração, nunca perdeu a esperança."

"Perdas e danos não são ajuda", disse Huq numa entrevista concedida no ano passado à revista Nature, que o apelidou de "revolucionário do clima" ao nomeá-lo como uma das 10 pessoas em todo o mundo que ajudaram a moldar as maiores histórias científicas de 2022. Pelo contrário, baseia-se no princípio do "poluidor-pagador", afirmou. "Quando o dinheiro é dado como ajuda, todo o poder recai sobre o doador", criando uma relação desigual, acrescentou.

"O termo 'perdas e danos' é um eufemismo para termos que não estamos autorizados a usar, que são 'responsabilidade e compensação'", disse Huq ao New York Times nas negociações da COP em Glasgow, Escócia, em 2021. "'Reparações' é ainda pior."

"A voz dos que não tinham voz"

Singh descreveu Huq como "a principal voz que apelou à adaptação quando o mundo inteiro estava a apelar à redução das emissões". Trabalhou para sensibilizar para as necessidades das comunidades "já afectadas e que vão ser afectadas" pelas alterações climáticas.

Saleemul Huq foi "o arquitecto intelectual daquilo a que agora chamamos Adaptação Liderada Localmente", escreveu Patrick Verkooijen, director executivo do Centro Global para a Adaptação, com sede nos Países Baixos, no site da organização de investigação. Ele era "de facto a voz dos que não tinham voz".

Verkooijen recordou a viagem que Huq fez ao Bangladesh para compreender melhor os efeitos das alterações climáticas em algumas das pessoas mais vulneráveis do mundo, residentes num país de baixa altitude, empobrecido e densamente povoado, propenso a calor intenso, tempestades tropicais graves e inundações.

"Saleem apresentou-nos às comunidades locais que estão a tomar as suas próprias medidas para se protegerem do aumento das temperaturas, construindo abrigos contra ciclones e sistemas de alerta", escreveu Verkooijen. "Tirámos a maior lição de todas, a de que passar as comunidades da vulnerabilidade para a resiliência é um objectivo urgente, vital e exequível."

Um percurso notável

Saleemul Huq nasceu em Karachi, no Paquistão, a 2 de Outubro de 1952, filho de pais que trabalharam no serviço diplomático paquistanês antes de o Bangladesh, antigo Paquistão Oriental, ter conquistado a independência após a guerra de 1971. Os seus pais bengaleses escaparam à captura pelo exército paquistanês, viajando por terra num burro para a Índia, noticiou a Nature.

Cresceu na Europa, Ásia e África devido aos cargos diplomáticos dos seus pais e mudou-se para a Grã-Bretanha na década de 1970 para estudar no Imperial College de Londres, onde se doutorou em botânica em 1978.

Depois de regressar ao Bangladesh, co-fundou um grupo de reflexão independente especializado em política ambiental, o Centro de Estudos Avançados do Bangladesh, e incentivou a criação de um departamento governamental, que se tornou o Ministério do Ambiente, das Florestas e das Alterações Climáticas.

Entre os seus sobreviventes contam-se a mulher, Kashana Huq; um filho, Saqib Huq, que é director adjunto do centro de Daca dirigido pelo pai; e uma filha, Sadaf Huq.

Esta é uma das coisas mais claras que as provas científicas mostram sobre os impactos das alterações climáticas - a injustiça das mesmas. Saleemul Huq ao The Post Saleemul Huq, em declarações ao The Post

Ao longo dos anos, Huq contribuiu para o Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (IPCC), que partilhou o Prémio Nobel da Paz de 2007 com o antigo vice-presidente dos EUA Al Gore, pelo seu trabalho de divulgação do conhecimento sobre o aquecimento global provocado pelo homem. No ano passado, Saleemul Huq foi condecorado com a Ordem do Império Britânico pelos seus esforços no combate às alterações climáticas.

Num relatório sombrio de 2022, o IPCC referiu uma "breve e rápida janela de oportunidade" para a raça humana evitar um futuro cada vez mais mortífero de calor insuportável, subida do nível do mar, propagação da seca, intensificação de tempestades violentas e fome generalizada, entre outros efeitos das alterações climáticas.

O relatório alerta para o facto de que, se não forem controladas, as emissões de gases com efeito de estufa poderão aumentar o nível do mar em vários metros, engolindo pequenas nações insulares e esmagando mesmo as regiões costeiras mais ricas do mundo, noticiou o The Post. Mas quanto mais as temperaturas aumentarem, maior será o fosso entre ricos e pobres, segundo o relatório.

"Esta é uma das coisas mais claras que as provas científicas mostram sobre os impactos das alterações climáticas – a injustiça das mesmas", disse Saleemul Huq ao The Post após a publicação do relatório. "Afectam mais as pessoas pobres do que as ricas, mas são causadas pelas emissões das pessoas ricas."