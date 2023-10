É desta que Passos Coelho vota PS?

Eurico Brilhante Dias lembrou que o ex-primeiro-ministro Passos Coelho disse que votaria no PS, no BE e no PCP se a estratégia desses partidos resultasse.

No debate sobre o Orçamento do Estado para 2024 na Assembleia da República, o líder da bancada socialista, Eurico Brilhante Dias, lembrou que o ex-primeiro-ministro Passos Coelho disse que votaria no PS, no BE e no PCP se a estratégia desses partidos resultasse. Neste Soundbite vamos aos arquivos para analisar o debate pelo título de campeão das contas certas.

