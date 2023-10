Com OE2024 na mesa, nem metade das medidas da oposição foi executada este ano

No momento em que arranca o debate formal sobre o Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) e a dois meses do final do ano, continua por executar mais de metade das quase 70 medidas que o PS aprovou aos partidos da oposição no orçamento deste ano. Ao contrário do que acontecia no tempo da “geringonça”, em que os partidos da esquerda e o Governo tinham reuniões periódicas de controlo da execução do orçamento, agora isso não acontece e a oposição não consegue acompanhar a concretização das medidas que conseguiu inscrever no documento.

