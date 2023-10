No primeiro dia do debate sobre o Orçamento do Estado para 2024, a oposição concentrou-se nos temas dos impostos, saúde e habitação. PS defendeu resultados da economia e contas certas.

Foi com um ataque ao PSD que o primeiro-ministro começou a defender o seu novo orçamento, olhando constantemente para trás, comparando as suas medidas com as do tempo de Passos Coelho. António Costa foi buscar o exemplo do aumento faseado das pensões deste ano para derrubar o argumento que o PSD usou à exaustão no debate do Orçamento de Estado para 2023 de que as reformas iriam ser cortadas em mil milhões e para mostrar quem estava a falar a verdade.