Uma crónica no tempo certo

A crónica de António Barreto (A.B.) a propósito do actual conflito em Israel é uma peça fundamental e digna de um jornal como o PÚBLICO que muitos intelectuais de esquerda deveriam ler para pensarem melhor o radicalismo das suas ideias, por muito sentidas que sejam. A.B. é suficientemente claro quando separa as águas e sem nunca deixar de reconhecer os erros do Estado judeu ao longo das últimas décadas, muito em particular com os do Governo do corrupto primeiro-ministro e dos seus amigos dos partidos radicais ortodoxos da extrema-direita, os tais que ajudam a formar os governos do Likud.

Israel é um Estado de direito democrático e, como muitos outros no Ocidente, cometeu erros na sua trajectória de crescimento, muito curto aliás, pelo que tem razão na sua defesa contra aqueles Estados e grupos terroristas que o querem riscar do mapa do Médio Oriente. Todos estamos chocados com a tragédia vivida em Gaza, mas será que podemos ignorar o massacre de 7 de Outubro? Quando nos assaltam a casa e violam princípios sagrados da convivência pacífica, será que não temos razão em sentir um misto de dor e vingança? (...) Respeito pelas leis da guerra, sempre, mas e o Hamas cumpre essa obrigação ao escudar-se com os civis de Gaza?

Manuel Alves, Lisboa

Nada surge do nada

Em fases de agudização de posições políticas, aguça-se o poder argumentativo das vozes e dos publicistas, uns mais ponderados, outros implacáveis, de um ou outro lado da barricada. Ser neutro em crises político-militares é uma posição difícil. É interessante avaliar a guerra semântica que visou o secretário-geral da ONU, por ter dito, apenas, que “os ataques do Hamas não surgiram do nada”. A teoria da argumentação continua a ter, por lastro essencial, a sofística. A voz que se ouve é a que se repete e fala mais alto, a palavra que ocupa mais espaço nos media visuais e escritos. Será válido pensar um acontecimento de modo estritamente reativo, emocional e imediatista, abstraindo contextos, causas e antecedentes sociais e históricos? António Barreto (A.B.), na sua crónica no PÚBLICO de sábado, julga “a frase infeliz de Guterres”, pondo a hipótese de ter sido “um mero deslize de linguagem”, mas sem excluir que “ele quisesse dizer exatamente o que disse”. Estamos perante uma livre interpretação de A.B. com um sentido judicativo e uma vigilância estranhamente repressiva, incidindo sobre a liberdade de falar e, também, de pensar. Ora, poderá questionar-se a liberdade de expressão do secretário-geral da ONU com tanta facilidade? Uma sociologia apologética abstrai a História, que pode explicar, sem justificar moralmente. O infernal da violência e do terror não é um círculo, é uma espiral. Onde e como começou? Porque não acabou ainda?

José Manuel Jara, Lisboa

Povo eleito?

Em Outubro de 1976, encontrava-me em Nairobi, Quénia, na delegação portuguesa que participava na Assembleia Geral da UNESCO. Na minha sessão, debatia-se uma moção que pretendia equiparar o tratamento dado pelos israelitas aos palestinianos ao apartheid que se vivia então na África do Sul. Depois de muitas intervenções, teve a palavra um representante de Israel, que fez a seguinte declaração: “As duas situações não têm nada de comum, porque não são os colonos europeus em África mas sim os judeus o povo eleito.” Desde então, deixei de acreditar numa solução racional para o problema da Palestina.

Alberto Melo, Loulé

Governo e poluição

Não se trata de apenas 25 euros de aumento no IUC; trata-se de mais de 10% de aumento num imposto; trata-se também de uma questão de princípio; é uma medida ideológica não socialista. Por que razão não penaliza o Governo quem não faz a reciclagem (desde que o Governo invista no sistema de reciclagem)? Por que razão não investe mais na prevenção contra os incêndios, nomeadamente em políticas de reflorestação, sabendo nós que os mesmos são grandes fontes de poluição? Por que motivo não dinamiza políticas de reutilização, sabendo nós que se produzem toneladas de lixo, diga-se, material poluente? Por que razão o Governo não toma diligências para que os transportes de passageiros públicos (e privados) passem a ser não poluentes? Por que motivo não financia particularmente a investigação sobre energias e mecanismos que reduzam a poluição? O facto de a habitação ser inacessível nas cidades, obrigando os seus trabalhadores a deslocarem-se para longe do local de trabalho, constitui um factor de poluição acrescida. Então, onde estão as políticas de habitação que mitiguem a expansão das áreas-dormitório nos arredores das cidades? Afinal, o Governo é o maior responsável pela poluição. O Governo arranjou um bode expiatório para a sua falta de iniciativa. Isto, sim, é uma paródia (usando o termo do ministro das Finanças).

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso