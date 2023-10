Tanques israelitas estão nos arredores da Cidade de Gaza

As tropas israelitas continuam a avançar no Norte e no Centro da Faixa de Gaza e já estão nos arredores da Cidade de Gaza, o maior centro urbano do território palestiniano. Ao início do dia, o Exército israelita tinha afirmado que atingira 600 alvos nos últimos dias, matando “dezenas de combatentes” nas últimas horas.

De acordo com a agência de notícias AFP e com o jornal israelita Haaretz, os tanques chegaram esta segunda-feira de manhã perto do bairro Al-Zeitoun, na Cidade de Gaza. “Cortaram a estrada de Saladino e estão a disparar contra qualquer viatura que ali passe”, diz um testemunho ouvido pela AFP. Esta é a principal estrada do território, atravessando-o de Norte a Sul.

Um vídeo obtido pela Associated Press mostra um tanque e uma escavadora no Centro de Gaza a bloquear a mesma estrada – uma das que o Exército israelita tinha dito aos palestinianos para usarem para escaparem para o Sul do enclave. Nas imagens, que foram também divulgadas nas redes sociais por jornalistas palestinianos, vê-se um carro a aproximar-se de um monte de terra que bloqueia a passagem: o veículo pára e faz marcha-atrás, mas assim que muda de direcção o tanque parece disparar na sua direcção e há uma explosão.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza (controlado pelo Hamas, que governa Gaza), três pessoas foram mortas nesse ataque.

Questionado sobre se as forças israelitas ocupam posições na estrada de Saladino, o porta-voz das IDF (Forças de Defesa de Israel), Daniel Hagari, recusou comentar movimentações concretas, confirmando que mais tropas tinham entrado na Faixa de Gaza e repetindo: “Expandimos as nossas operações”.

A ofensiva vai “continuar a intensificar-se de acordo com as fases do conflito e com os seus objectivos”, afirmou ainda o contra-almirante, sublinhando que há combates no terreno entre militares israelitas e membros do Hamas. “Durante a noite, as nossas tropas eliminaram dezenas de terroristas que se barricaram em edifícios e tentaram enfrentar as forças que se moviam na sua direcção”, descreveu Hagari.

Imagens divulgadas já esta segunda-feira pelo Exército mostram veículos blindados que se movem entre edifícios e soldados que assumem posições dentro de uma casa, mas a localização não é divulgada.

O Hamas disse também que está envolvido em “combates intensos com a força de ocupação invasora” no Norte de Gaza.

Israel começou a avisar os residentes da Faixa de Gaza para fugirem para Sul uma semana depois do brutal ataque do Hamas e do início dos violentos bombardeamentos israelitas. A ordem das IDF foi dirigida a “todos os Civis da Cidade de Gaza” e, depois, a “toda a população a norte de Wadi Gaza”, que a ONU estima em 1,1 milhões – metade dos habitantes da Faixa.

Apesar da fuga de centenas de milhares de pessoas, outras centenas de milhares continuam no Norte e com o bloqueio da principal via que lhe permitiria chegar ao Sul, já não poderão fugir. A ONU diz que há cerca de 117 mil deslocados abrigados nos hospitais no Norte do território, esperando que ali estejam mais protegidos dos ataques aéreos. Nesses mesmos hospitais há ainda milhares de pacientes, assim como médicos e pessoal hospitalar.

O Ministério da Saúde de Gaza diz que já foram mortas 8005 pessoas no enclave, incluindo 3324 crianças. De acordo com o Governo israelita, o ataque do Hamas de 7 de Outubro matou mais de 1400 pessoas – o movimento fez ainda pelo menos 239 reféns que foram levados para a Faixa de Gaza.