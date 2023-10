Shakira muda letra de canção de sucesso para apagar nome de Piqué

“Lleva, llévame en tu bicicleta/ Pa’ que juguemos bola ’e trapo allá en Chancleta / Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona / Después no querrá irse pa’ Barcelona.” Assim terminava a canção-êxito com que Shakira e Carlos Vives animaram o Verão de 2017 — época em que a cantora colombiana e o futebolista Gerard Piqué viviam tempos de bonança: juntos há seis anos, tinham tido dois filhos, Milan, na altura com 4 anos, e Sasha, com 2.

Agora, quase ano e meio volvido da separação e depois de vários desentendimentos que levaram o antigo casal a trocas de acusações públicas, Shakira juntou-se ao amigo Carlos Vives para cantar La Bicicleta, mas com a letra alterada.

Shakira aparece por sorpresa en el concierto de Carlos Vives en Miami: "Ni tu mujer lo sabía"



??Además, cantó por primera vez 'La bicicleta' cambiando la letra para evitar nombrar a Piqué https://t.co/fBpHL7JMPy pic.twitter.com/UgjBUTGPvK — 20minutos.es (@20m) October 30, 2023

Shakira fez uma aparição-surpresa no concerto de Carlos Vives, no Kaseya Center de Miami, precisamente no momento em que o cantor de Santa Marta, Colômbia, cantava La Bicicleta. E quando chegou a vez de Shakira cantar o trecho que incluía Piqué, a cantora trocou as voltas: “Llévame en tu Bicicleta / Pa’ que juguemos bola ’e trapo allá en Chancleta / Que si a este tipo tú le muestras el Tayrona / Después no querrá irse pa’ Barcelona”.

O momento, que mostrou o cantor colombiano, de 62 anos, visivelmente emocionado com a aparição da colega, depressa se tornou viral e a pequena alteração promete relançar o tema, parte do álbum El Dorado. Ou pelo menos, aumentar o frenesim em torno da canção.