Influenciador baiano com mais de um milhão de seguidores encontrado morto aos 24 anos

Rodrigo Amendoim fazia vídeos com conselhos divertidos e tinha mais de um milhão de seguidores no Instagram.

O influenciador Rodrigo Amendoim, de 24 anos, costumava gravar vídeos em que dava conselhos divertidos a mais de um milhão de seguidores. Foi encontrado morto dentro de casa, na cidade de Lauro de Freitas, na Baía, Nordeste do Brasil, e, desde então, o seu número de seguidores disparou: tem quase dois milhões.

De acordo com a Folha de S. Paulo, a Polícia Militar foi chamada a casa de Amendoim após os vizinhos terem escutado um tiro vindo de uma das casas do condomínio onde o humorista residia. O caso foi registado como suicídio.

No seu perfil na rede social Instagram, Amendoim falava de relacionamentos e sobre problemas, quase sempre com uma cerveja envolvida na história. Os seus vídeos, conta a Folha, começaram a tornar-se virais durante a pandemia, em 2021. Antes, ele ganhava a vida a vender amendoins pelas ruas da cidade.

Famosos como Jojo Todynho e Tirullipa lamentaram a morte do baiano e sugeriram que ele tivesse uma depressão.

“Saúde mental não é brincadeira, depressão não é ‘frescura’. Não venda seus olhos para a sua realidade, para viver uma fantasia. Se você sabe que tem problema, cuide-se. Em todos os aspectos da sua vida, se cuide”, exortou a cantora, apresentadora e empresária brasileira num vídeo no Instagram.

Também nas redes sociais, o músico e humorista Tirullipa, filho do cantor, palhaço e político Tiririca, publicou um dos vídeos do influenciador baiano com a frase: “Muitas das vezes quem mais nos ‘faz’ sorrir são as pessoas que mais sofrem no seu íntimo e precisam de ajuda”.