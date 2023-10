Infertilidade: quando um apoio especializado faz toda a diferença

Não há dúvida que ser mãe ou pai é um dos sonhos da vida de muitas pessoas. E é exactamente por esse motivo que a frustração pode ser tão grande quando a sua concretização não é possível. Tal acontece, por exemplo, quando há problemas de fertilidade que acabam por inviabilizar ou dificultar uma gravidez.

A Organização Mundial da Saúde estima que, no mundo, uma em cada seis pessoas em idade reprodutiva sofra de infertilidade ao longo da vida. As causas são múltiplas, podendo ter origem na mulher, no homem, ou em ambos, e há também questões relacionadas com as novas configurações familiares a exigir resposta.

A boa notícia é que há cada vez mais tratamentos disponíveis, capazes de ajudar a tornar o sonho realidade e Portugal destaca-se pela positiva no panorama europeu. Com efeito, segundo dados do Atlas Europeu de Políticas de Tratamentos em Fertilidade, que avaliou 43 países no que diz respeito à legislação e à comparticipação de tratamentos, Portugal ocupa o quinto lugar, à frente de países como Finlândia, Noruega, Reino Unido, Dinamarca ou Espanha. Segundo a Federação das Sociedades Portuguesas de Obstetrícia e Ginecologia, são realizados, anualmente, cerca de 9.800 tratamentos por ano em Portugal, o que reforça a convicção de que o sector da procriação medicamente assistida (PMA) e fertilidade se encontra em fase de crescimento.

Tratamentos de última geração

Além do sector público, são várias as instituições onde estes tratamentos estão disponíveis em Portugal, como é o caso da recentemente inaugurada clínica Eugin, localizada em Coimbra, com capacidade para proporcionar tratamentos de última geração e soluções personalizadas. Esta é a primeira unidade em Portugal do Grupo Eugin, referência internacional em técnicas de PMA e tratamentos de fertilidade, já presente em mais de 69 centros, espalhados por 11 países, e com 25 anos de experiência.

Segundo Eduardo González, CEO do Grupo Eugin, esta unidade está “equipada com a mais recente tecnologia e onde se vão aplicar inovadoras práticas assistenciais”, além de que beneficia da colaboração de Teresa Almeida Santos, médica ginecologista e sub-especialista em Medicina da Reprodução, considerada pelo responsável como “uma referência internacional nesta área da Medicina” e “garantia de sucesso” do primeiro centro inaugurado pelo grupo em Portugal.

Com um investimento superior a 1,5 milhões de euros, as novas instalações integram diversas salas de consulta e bloco operatório, mas também laboratórios próprios, o que corrobora a “forte aposta na investigação científica da Eugin”, destaca Eduardo González.

Soluções para todos os sonhos

Uma vez que podem ser várias as questões a carecer de resposta para que uma gravidez aconteça e o sonho se concretize, na clínica Eugin são disponibilizadas inúmeras técnicas de reprodução assistida, com a possibilidade de recurso a dadores terceiros e diagnóstico genético pré-implantação, sempre que necessário. Tudo com o objectivo de ir ao encontro das necessidades de cada um.

Entre as técnicas de procriação medicamente assistida disponibilizadas destaca-se a fertilização in vitro (FIV), uma técnica laboratorial que permite fecundar os ovócitos com os espermatozóides fora do útero, formando embriões que serão posteriormente seleccionados e transferidos para o útero. Outra técnica muito comum e com uma taxa de sucesso elevada nas situações para as quais existe uma indicação clara é a inseminação artificial, que consiste na colocação dos espermatozóides (seleccionados a partir de uma amostra) no útero, havendo uma estimulação hormonal prévia dos ovários, com controlo da ovulação, para aumentar a probabilidade de gravidez.

Cuidar desde o início: preservação da fertilidade A preservação da fertilidade da mulher é também possível nesta unidade de Coimbra, que se traduz na congelação ou vitrificação de ovócitos para posterior utilização. Trata-se uma técnica muito utilizada para a preservação da fertilidade da mulher, sobretudo numa altura em que a maternidade tende a ser um projecto adiado, por múltiplas razões e contextos. Assim, através desta técnica de congelação ultra-rápida, as hipóteses de gravidez que a mulher tem na idade em que opta por preservar a fertilidade, poderão manter-se no futuro, em caso de necessidade.

Privacidade e conforto

Diferenciador na Eugin é também o facto de a clínica disponibilizar aquilo a que chama ninhos, ou seja, espaços onde cada paciente é verdadeiramente colocado no centro de um novo modelo de atendimento. Em causa está um conceito inovador, que já funciona nas clínicas de Barcelona e Madrid (Espanha), e consiste na disponibilização de espaços únicos e distintivos, acolhedores e confortáveis, com ligação às salas de exames.

A criação destas divisões permite que os pacientes permaneçam num espaço único durante as intervenções, cabendo aos especialistas e outros profissionais de saúde a deslocação, com maior rapidez e eficácia, o que é uma mais-valia especialmente em tratamentos que requerem procedimentos especializados. Semelhantes a suítes de hotel, estes espaços oferecem grande privacidade e conforto aos utentes, que deixam assim de precisar de aguardar em salas de espera ou de efectuar deslocações na clínica para a realização das consultas médicas e de enfermagem, entre outros procedimentos.

Os ninhos possibilitam ainda que os pacientes acompanhem as várias etapas do tratamento e do desenvolvimento dos embriões num ecrã dedicado, havendo ainda um espaço reservado à observação clínica, quando a avaliação ecográfica ou médica é necessária.

O Grupo Eugin em números Foto 25 anos de experiência;

Cerca de 265 mil bebés em 25 anos;

Mais de 45 mil tratamentos por ano;

69 centros em 11 países;

Cerca de 1.700 especialistas;

Mais de 70 estudos científicos publicados.

Equipa altamente qualificada

Disponível para acolher quem se dirige à clínica Eugin de Coimbra está uma equipa jovem e altamente qualificada, com formação e experiência na área. Com efeito, além da coordenação científica a cargo de Teresa Almeida Santos, que exerce actualmente o cargo de secretária da Federação das Sociedades Portuguesas de Obstetrícia e Ginecologia e é directora do Serviço de Ginecologia, Obstetrícia, Neonatologia e Medicina Reprodutiva do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, a equipa inclui ginecologistas, enfermeiras e gestoras de pacientes, bem como duas embriologistas seniores, uma psicóloga e uma geneticista.

O centro agora instalado em Coimbra vem reforçar o intuito de o Grupo Eugin se apresentar como líder mundial nesta área, havendo a intenção de continuar a expandir-se em território nacional. De facto, Eduardo González considera mesmo que “Portugal é um enclave estratégico” para a expansão do Grupo, admitindo aumentar a presença no país. Recorde-se que, neste momento, o Grupo Eugin tem já unidades em Espanha, Itália, Dinamarca, Suécia, Letónia, Argentina, Colômbia, Brasil, Estados Unidos da América e Canadá.

Activos na investigação científica

O Grupo Eugin é ainda interveniente activo em diversas sociedades científicas de fertilidade nacionais e internacionais, participa em congressos científicos relevantes para a área e realiza um importante trabalho de divulgação através do Congresso EBART (Evidence Based Assisted Reproductive Technologies).

Além disso, no capítulo da formação, dá o seu contributo através da Cátedra Universitat Pompeu Fabra, além de que co-dirige o Mestrado Internacional em Técnicas de Reprodução Humana Assistida, na Pompeu Fabra University – Barcelona School of Management.

De igual forma, o Grupo Eugin, que faz parte do grupo alemão Fresenius Helios, promove e estimula a investigação e disseminação do conhecimento científico na área da reprodução humana assistida, tendo já publicado mais de 70 estudos neste âmbito. Esta será uma vertente fortemente apoiada em Portugal, desde logo devido ao facto de a coordenadora científica do centro ser também professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.