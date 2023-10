Provedora de Justiça pede ao Tribunal Constitucional que avalie limites ao outsourcing

Maria Lúcia Amaral considera que as normas previstas na Agenda do Trabalho Digno são inconstitucionais porque restringem o direito da iniciativa privada.

A Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, considera que as normas que limitam o recurso ao outsourcing após um despedimento colectivo, em vigor desde 1 de Maio, restringem o direito da iniciativa privada e pediu a intervenção do Tribunal Constitucional.

No requerimento com data de 23 de Outubro, Maria Lúcia Amaral pede a fiscalização de duas normas previstas na Lei n.º 13/2023, de 3 de Abril, que alterou o Código do Trabalho no âmbito da Agenda do Trabalho Digno.

Em causa estão o n.º 1 e o n.º 2 do artigo 338.º-A, que proíbem e punem o recurso à terceirização de serviços para satisfação de necessidades que foram asseguradas por trabalhador cujo contrato tenha cessado nos 12 meses anteriores por despedimento colectivo ou despedimento por extinção de posto de trabalho.

Estes limites foram muito contestados pelas confederações patronais, que agora vêem a Provedora de Justiça pedir a fiscalização sucessiva do artigo.

Outra das normas que suscita dúvidas a Maria Lúcia Amaral é o n.º 3 do artigo 10.º do Código de Trabalho, que concede a certos prestadores o poder de se fazerem temporariamente substituir por terceiros por si indicados. Essa possibilidade permite a substituição de um trabalhador independente em caso de nascimento, adopção ou assistência a filho ou neto, amamentação e aleitação, interrupção voluntária ou risco clínico durante a gravidez, “pelo período de tempo das correspondentes licenças ou dispensas previstas” na lei.

“Entende-se que as normas em causa estabelecem restrições ao direito fundamental de iniciativa económica privada que não observam a exigência de proporcionalidade decorrente do artigo 18.º da Constituição”, lê-se no comunicado de imprensa divulgado nesta segunda-feira e que remete para o requerimento enviado na semana passada.