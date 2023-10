Pelo menos 32 mortos e 14 desaparecidos após incêndio numa mina no Cazaquistão

Pelo menos 32 pessoas morreram e 14 continuam desaparecidas na sequência de um incêndio numa mina de carvão no Cazaquistão, informou o Ministério para Situações de Emergência, no sábado.

A ArcelorMittal Temirtau, empresa luxemburguesa que gere a maior unidade de siderurgia no Cazaquistão, disse que 206 das 252 pessoas na mina Kostenko foram retiradas do local após o que parecia ser uma explosão de metano. De acordo com a empresa, 18 pessoas precisaram de assistência médica.

O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, que expressou as suas condolências às famílias das vítimas e declarou um dia de luto nacional em 29 de Outubro, ordenou ao seu gabinete que suspendesse a cooperação em matéria de investimentos com a ArcelorMittal Temirtau.

O governo e a empresa também confirmaram que estão a trabalhar para finalizar um acordo para nacionalizar a empresa, que opera a maior siderúrgica do país.

"A ArcelorMittal pode também confirmar, tal como comunicado hoje pelo governo do Cazaquistão, que as duas partes têm estado em discussões sobre o futuro da ArcelorMittal Temirtau e assinaram recentemente um acordo preliminar para uma transacção que irá transferir a propriedade para a República do Cazaquistão", disse a empresa mineira. "A ArcelorMittal está empenhada em concluir esta transacção o mais rapidamente possível, a fim de minimizar ao máximo as perturbações."

No mês passado, o Primeiro Vice-Primeiro-Ministro Roman Sklyar disse aos jornalistas que o Cazaquistão estava em conversações com potenciais investidores que poderiam assumir o controlo da fábrica.

Sklyar afirmou que o Governo estava descontente com o facto de a ArcelorMittal não ter cumprido as suas obrigações em matéria de investimento, de modernização do equipamento e de segurança dos trabalhadores após uma série de acidentes mortais.