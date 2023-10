Grande angular... à la carte

O PÚBLICO de ontem brinda os leitores com uma estupefacção assinada por alguém que já fez a comunhão solene há muitas décadas e que não conseguiu fazer um exercício de compaixão de cima da sua grande angular apregoada; refiro-me a António Barreto e ao apoio global e público que expressa a Israel. É doloroso que um iletrado julgue o que não atinge – intelectualmente falando –, mas é trágico que se chegue ao ponto de intercessão quando a convergência do estupor se faz pela pena de quem não o é.

A Paz é sempre o caminho que deve ser feito em qualquer conflito e o julgamento dos culpados faz-se (também) em tempo de Paz; o resto é barbárie e negócio armamentista que convém que cada um de nós se pergunte a quem serve... A postura do representante do Estado de Israel nas Nações Unidas é bem esclarecedora da cátedra que parece transportar sobre o eu e os outros e não deixa espaço nem para a perplexidade de quem vê e ouve as suas últimas afirmações em plenário...

Faltam enviados especiais em Gaza e sobram sectarismos, ocultações deliberadas e ódio e este caldinho não ajuda os que estão abandonados pela comunidade internacional – os reféns do Hamas incluídos, naturalmente!

Maria da Conceição Morais Mendes, Vila Nova de Gaia

A argola e o pé de Guterres

“This land is mine, God gave this land to me… I see a land where children can run free.” [1] Esta canção poderia ser um hino para radicais palestinianos ou judeus. Ambos excluem o outro da Palestina, que lhes foi dada por Deus. O problema do Hamas é “a existência de judeus entre o Jordão e o Mediterrâneo”? Qual será o problema dos radicais judeus? Aguardo texto de opinião sobre o tema.

O artigo de Francisco Mendes da Silva (F.M.S.) é uma habilidade semântica. O massacre terrorista do Hamas é um facto (1400 mortos e 200 reféns). Os bombardeamentos de Gaza são factos (7000 mortos). Para as famílias, a dor é imensa. Contextualizar o morticínio do Hamas é estar contra os israelitas (árabes ou judeus) e a favor do Hamas. Contextualizar os bombardeamentos de Israel é estar contra os israelitas e a favor do Hamas. Que coisa estranha, este tipo de discurso. Contextualizar não é estar contra nem a favor, nem é crime. É explicar.

Será que F.M.S. acha que a argola não está suficientemente apertada no pescoço dos palestinianos, há já muitos anos? Guterres, enquanto líder da ONU, cujas deliberações sobre a Palestina têm sido ignoradas durante anos por Israel, não poderia falar de outro modo. Não pôs o pé na argola. Pôs o dedo na ferida. Ah! E não foi PC (politicamente correcto). Acho que os conselheiros e os “speechwriters” são para manter.

[1] The Exodus Song: música composta por Ernest Gold com versos e voz de Pat Boone, e que foi o tema do filme Exodus, de Otto Preminger.

Fernando Vasco Marques, Várzea de Sintra

O amarelo da Carris

O símbolo de Lisboa é "o amarelo da Carris", o mundialmente famoso 28, sempre lotado, impresso nas camisolas que os turistas esgotam. Cansado do metro subterrâneo do dia-a-dia, o turismo delicia-se com os becos e as curvas caprichosas do "eléctrico", ou com a lenta marcha à beira-Tejo desde Belém ao Terreiro do Paço, que a câmara pensa estender até ao Parque das Nações. No Porto, a primeira cidade a ter o "eléctrico", que herdou os "atrelados" americanos outrora puxados a mulas, está-se a pedir o desenvolvimento da linha marginal, desde a Anémona ao túnel da Alfândega, e daqui, por Campanhã, a Gaia pela Maria Pia. Seria uma atracção extraordinária, bateria o 28.

Maria Ribeiro, Lisboa

Lisboa não é uma cidade para velhos

A Câmara Municipal de Lisboa decidiu, em pleno período de chuvas diluvianas, mudar inúmeras paragens de autocarros, deixando os utentes da Carris completamente à chuva, ao vento e ao frio. O título deste texto prende-se com um desabafo que numa manhã desta semana ouvi de uma utente sénior na paragem das Amoreiras, agora inexistente. Dizia a senhora: “De que serve ter o passe gratuito se não tenho as condições para usufruir com a mínima dignidade do transporte público gratuito?” Logo se juntou um coro de vozes de passageiros, maioritariamente seniores, a atestar o que a própria dizia, pois passavam por aquela situação há já algumas semanas. Se o presidente Carlos Moedas tiver dúvidas de que Lisboa não é uma cidade para velhos, que observe o que se passa, por exemplo, nesta zona da cidade que tão bem conhece. Fale com os lisboetas e questione o que realmente experienciam no seu quotidiano. Espero que a dita senhora não tenha de ficar refém na sua habitação em dias de chuva e possa usufruir realmente do transporte público gratuito.

Bruno Antunes, Lisboa