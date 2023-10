A impotência europeia

1. Os líderes europeus fizeram o que puderam para disfarçar as suas profundas divisões perante a guerra no Médio Oriente entre Israel e o Hamas, depois do mais mortífero, bárbaro e indiscriminado atentado contra judeus desde o fim da II Guerra. Como admitiu o nosso primeiro-ministro, são demasiado profundas e demasiado vivas as memórias históricas dos países europeus para que um entendimento, mesmo que meramente declaratório, seja fácil. Entenderam-se naquilo que se esperaria deles: a condenação do ataque, o direito de Israel a defender-se, a libertação imediata e incondicional dos reféns, o apelo a que se criem rapidamente “pausas humanitárias” para que a ajuda possa chegar àqueles palestinianos que não têm nada a ver com o Hamas e que estão a sofrer as consequências da guerra. Apelar a um cessar-fogo seria descabido. Um cessar-fogo implica que as duas partes o aceitem. O Hamas e as outras milícias militares e terroristas que o apoiam tirariam, obviamente, proveito da situação. Acrescentaram aquilo que já todos tinham dito antes: Israel deve cumprir as leis da guerra e o respeito pela protecção dos civis que são vítimas de conflitos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt