A história de um SNS sem médicos

Em Março, o meu filho João teve escarlatina. E eu, que dormia colada a ele na tentativa de perceber as subidas de temperatura, acabei por ficar doente menos de 48 horas depois. Febre, dores muito fortes de garganta que irradiavam aos ouvidos e um mal-estar intenso. Como ao fim de quase dois dias a paracetamol e anti-inflamatório não senti melhoras, recorri a um Serviço de Atendimento Permanente (SAP) onde fui medicada com antibiótico. A médica que me atendeu, ainda bastante jovem, disse-me que a bactéria que tinha provocado a escarlatina ao João me tinha causado também uma amigdalite e que não me preocupasse, porque, com a medicação adequada, iria começar a melhorar em breve.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt