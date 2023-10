Diplomacia vs. princípios

António Guterres tem sido criticado por diferentes quadrantes quanto ao seu discurso referente à guerra Hamas-Israel. Antes de mais, é de salientar que foi um dos mais brilhantes alunos que passaram pelo Instituto Superior Técnico, em Lisboa, com classificações de 19 e 20 a disciplinas como Matemática e Física, o que demonstra a sua excepcional inteligência, tendo inclusive sido várias vezes convidado para ser professor daquela instituição. Foi nessa fase da sua vida académica que, tendo aderido ao Partido Socialista, decidiu dedicar a sua vida à defesa dos direitos humanos, mas também sempre orientando as suas acções pela doutrina social da Igreja Católica. Depois de passar por um período dedicado à política em Portugal, pretendeu rumar para a ONU crente de poder tornar, de algum modo, o mundo mais solidário e cumpridor dos direitos humanos. E tem sido este o seu caminho naquela organização nos diversos lugares que tem ocupado, nomeadamente como secretário-geral. As suas fortes convicções têm predominado sobre o “politicamente correcto”, ou seja, fez sempre prevalecer os princípios à diplomacia. Foi o que aconteceu no seu discurso sobre esta terrível guerra entre Israel e o Hamas. Acima de tudo, o que defende é o total respeito pela vida humana e a luta contra todo e qualquer radicalismo que apenas consegue gerar ódio e que nada mais provoca do que mais guerra.

António Barbosa, Porto

A guerra dos judeus

Aconselhava os senhores jornalistas a lerem A Guerra dos Judeus, de Flávio Josefo, escritor judeu que se passou para os romanos no século I da nossa era. (…) Já nessa altura, a Galileia e a Judeia se revoltaram contra os conquistadores romanos. Tudo se passou com relativa facilidade até os romanos chegarem a Jerusalém, a cidade sacrossanta dos judeus onde brilhava o magnífico Templo de Salomão. Aí, a luta feroz com os romanos faz-me lembrar o cerco a Gaza e os horrores do Hamas no território israelita. Por mais propostas de negociações que os romanos quisessem estabelecer com os judeus cercados, estes mantiveram-se intransigentes. Tito, filho do imperador romano Vespasiano, tentou tudo para que os judeus negociassem a rendição, uma vez que a Galileia e a própria Judeia já estavam nas mãos dos romanos, que as tinham pacificado. A luta entre romanos e judeus foi longa e horrorosa, com mortandades de todos os lados. E assim começou a dispersão dos judeus até à constituição do Estado de Israel. Mas agora a luta é entre os palestinianos e os israelitas, com os horrores a que estamos a assistir em directo. (…) Como dizia Salomão, “nihil novi sub sole” –nada de novo debaixo do sol. Passados 2000 anos, os horrores da guerra repetem-se, com os homens a não aprenderem nada com a História. (…) Será possível a carnificina a que assistimos, que me leva a repetir a afirmação de um cronista nosso do século XVI acerca das conquistas no Oriente, em que ele dizia, diante das mortandades a que assistia: “Que o menor dos males seja a morte.”

Borges Simão, Torres Novas

Educação e Saúde

(...) No nosso país, ultimamente, as áreas da Educação e da Saúde debatem-se com sérios problemas que se têm agravado ano após ano e que contribuem para o desencanto e mal-estar de quem exerce a profissão, neste caso os professores(as) e os médicos (as). Excesso de trabalho, excesso de burocracia e falta de profissionais nas respectivas áreas são as queixas mais comuns, a que se junta, na generalidade, os parcos vencimentos que auferem. (…) Tudo leva a crer que o Governo irá ceder, em parte, às pretensões dos médicos e perfila-se no horizonte um aumento considerável nos seus vencimentos. O mesmo não se passará, infelizmente, com o vencimento dos professores, que continua baixo, apesar das promessas governamentais do seu aumento e planeamento do subsídio de deslocação e da contribuição pecuniária para o arrendamento de quartos e/ou habitação. (…) Só resta aos professores(as) continuarem a lutar pela dignificação da classe.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Alcinas

Quantas Alcinas serão precisas mais para que o Governo decrete o fim dos despejos sem justa causa? Uma família de três, na qual um dos elementos tem 89 anos e está numa cadeira de rodas, outro é reformado e tem uma doença oncológica. As rendas em dia. O total mensal que os três auferem ronda os 1200 euros. Chegaram a propor ao senhorio 700 e a resposta que obtiveram foi a polícia à porta às 7h, no começo do Inverno. É isto um Governo socialista a poucos meses de comemorar(mos) 50 anos do 25 de Abril?

Domicília Costa, Vila Nova de Gaia