Morreu adolescente iraniana em coma após “ataque da polícia da moralidade”

Morreu Armita Geravand, que estava nos cuidados intensivos, em coma, após alegados confrontos com a polícia por ter violado a lei do hijab. Irão nega responsabilidade.

Armita Geravand, uma jovem iraniana de 16 anos, morreu na sequência de um alegado confronto com polícias por violar a lei do hijab, informou a agência noticiosa oficial IRNA, este sábado, 28 de Outubro. "Infelizmente, entrou em coma durante algum tempo, depois de ter sofrido danos cerebrais. Morreu há poucos minutos", informou a IRNA. Geravand tinha sido declarada em morte cerebral na semana passada, depois de ter entrado em coma a 1 de Outubro após um "ataque da polícia da moralidade", disse a organização Hengaw.

Os grupos de direitos humanos foram os primeiros a tornar pública a hospitalização de Geravand, publicando fotografias nas redes sociais que a mostravam inconsciente e em suporte de vida, com um tubo respiratório e a cabeça enfaixada. A Reuters não conseguiu verificar a veracidade destas imagens.

O Irão negou que Geravand tenha sido ferida na sequência de um confronto com agentes que aplicavam o código de vestuário islâmico obrigatório no metro de Teerão. Por lei, as mulheres são obrigadas a cobrir o cabelo e a usar roupas compridas e largas no Irão, onde o Xá, secular e apoiado pelo Ocidente, foi deposto numa revolução em 1979.

Os infractores enfrentam repreensão pública, multas ou prisão. No entanto, desafiando o rigoroso código de vestuário islâmico, desde a morte de Mahsa Amini que cada vez mais mulheres aparecem sem véu em locais públicos, como restaurantes e lojas.

Em Setembro de 2022, a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia da polícia da moralidade desencadeou meses de protestos antigovernamentais que se transformaram na maior manifestação de oposição às autoridades iranianas dos últimos anos.