Israel matou o responsável pelos ataques aéreos do Hamas. Quem é Asem Abu Rakaba?

Desde o início do conflito já foram assassinados vários elementos do Hamas com responsabilidade na estratégia militar do grupo.

As forças armadas israelitas anunciaram, neste sábado, a morte de Asem Abu Rakaba, o comandante responsável pelos ataques aéreos do Hamas que terá estado envolvido no planeamento da investida do movimento sobre Israel a 7 de Outubro. A notícia ainda não foi confirmada pelos responsáveis do Hamas ou por outra fonte independente envolvida no conflito.

Naquela que foi a noite mais intensa de bombardeamentos de Israel na Faixa de Gaza desde o dia 7 de Outubro, quando o Hamas atacou Israel - matando mais de 1400 pessoas -, as forças israelitas terão morto Asem Abu Rakaba. Num comunicado feito na plataforma X, as forças armadas israelitas explicam que Abu Rakaba era o responsável pela utilização de "veículos aéreos não tripulados, drones, parapentes, detecção aérea e defesa do Hamas".

No mesmo comunicado, as autoridades de Israel explicam que Abu Rabaka foi um dos principais elementos no "planeamento do massacre no dia 7 de Outubro". "Comandou os terroristas que se infiltraram em Israel em parapentes e foi o responsável pelos ataques com drones aos postos das Forças de Defesa de Israel (IDF)". Os ataques a estes postos de defesa de Israel dificultaram as comunicações entre os vários militares, atrasando a sua resposta no terreno. Numa outra publicação na mesma rede social, é mostrado em vídeo o exacto momento em que Israel atinge o complexo onde estaria Abu Rakaba.

A confirmar-se esta morte, trata-se da segunda baixa de um alto responsável do Hamas em apenas dois dias. Segundo o jornal The Times of Israel, já na sexta-feira, as IDF tinham confirmado a morte do comandante da ala militar do Hamas em Khan Younis, Madhat Mubasher, durante bombardeamentos nocturnos. Ainda segundo as autoridades israelitas, "Mubasher coordenou ataques com atiradores furtivos e explosivos contra as forças armadas e cidades israelitas".

Já na semana passada, segundo o Politico, foi o próprio Hamas a confirmar a morte de Ayman Nofal, conhecido por Abu Ahmed, membro do conselho militar das Brigadas Ezzedin Al-Qassam, que operam na zona central de Gaza. Logo nos primeiros dias do conflito, as forças israelitas terão também assassinado Murad Abu Murad, o responsável pela Força Aérea do Hamas.

Foto Ayman Nofal REUTERS/Mohammed Salem

Noite de ataques intensos em Gaza

A morte do estratega de Abu Rakaba aconteceu durante a madrugada deste sábado, quando, além de uma musculada incursão terrestre na Faixa de Gaza, Israel bombardeou intensamente aquela zona. De acordo com o porta-voz da IDF, terão sido atingidos 150 alvos subterrâneos do Hamas em Gaza, graças à utilização de cerca de 100 jactos. As forças israelitas centraram, também, grande parte da sua atenção em plataformas de telecomunicações, o que torna ainda mais complicadas as comunicações em Gaza.

"Durante a noite, houve ataques de tanques e forças de infantaria. Esses são ataques que matam esquadrões de terroristas que se estão a preparar para a próxima fase da guerra. São ataques que vão mais longe, na linha de contacto [com os inimigos]. Essas incursões também localizam e procuraram qualquer coisa que possamos obter em termos de informações sobre desaparecidos e reféns", declarou Daniel Hagari, porta-voz das IDF.

O braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedin Al-Qassam, deram conta, ainda durante a madrugada de sábado, que os seus combatentes estavam em confrontos com as tropas israelitas na cidade de Beit Hanoun, no nordeste de Gaza, e na zona central de Al-Bureij. "As Brigadas Al-Qassam e todas as forças da resistência palestiniana estão totalmente preparadas para enfrentar a agressão com toda a força e impedir as incursões", disseram, segundo a agência Reuters.