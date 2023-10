Açores, ilhas de bruma

Quando o avião desce sobre São Miguel, avistamos um tapete compacto de nuvens baixas que cobre a ilha. É a típica bruma açoriana na chamada terra das quatro estações. Esta classificação é completamente verdadeira, mas, ao mesmo tempo, completamente falsa para uma continental do interior como eu.

Passo a explicar: é verdade que assistimos aqui a várias cambiantes meteorológicas ao longo do dia, mas a amplitude térmica é mínima e a luz, quando passa através de alguma fresta momentânea entre as nuvens, é sempre coada. O que os açorianos designam por “um bonito sol” não passa para mim de um sol envergonhado. Claro que não os contradigo, concordo sempre que aquele sol pálido é extraordinário. Percebo que não conhecem outro, tudo é relativo neste mundo.

O boletim meteorológico da Antena 1 nacional faz jus a esta descrição: em 90% dos dias do ano, a locutora (ou locutor) repete a frase infalível no que se refere ao clima no arquipélago dos Açores: “céu nublado com boas abertas”. O escritor açoriano Nuno Costa Santos escolheu-o com propriedade para título do seu livro biográfico sobre a família.

Foto Maria Goreti Catorze

As cores predominantes das ilhas são o verde-escuro, o cinzento e o negro. Percebo-as claramente quando percorro os ficheiros de fotografias de viagens no computador. O verde vem dos prados, o cinzento das nuvens e preto do basalto. Ainda há o branco da cal e das vacas malhadas. Essas cores estão no título do filme do Luís Filipe Rocha Cinzento e Negro, um drama/thriller passional filmado nas ilhas do Pico e do Faial.

O cartaz do filme é muito belo. Já os guias turísticos que encontramos à venda são ilusórios e artificiais, porque fotografam as paisagens exclusivamente em momentos ensolarados, não traduzem com sinceridade a paleta cromática destas ilhas vulcânicas emersas no oceano Atlântico, entre a Europa e a América. Certamente com medo de afugentar turistas avessos à melancolia que vem da escuridão.

Mas as ilhas açorianas são assim, inexploradas, “ao natural” — embora tenham estradas do século XXI. É fácil percorrê-las de carro de lés a lés. Eu confesso que quando lá vou aguardo ansiosamente os cinco minutos diários (pode ser um pouco mais…), de preferência ao final da tarde, em que o sol descobre e o céu azul reflete o mar, também azul como se fossem um só. Então, imagino-me nas ilhas gregas.

Foto Maria Goreti Catorze

Sem a bruma, o verde das colinas rodeadas de sebes e povoadas das vacas malhadas a preto e branco fazem-me lembrar os Alpes. Nesses curtos instantes, sinto-me recompensada.

Mas São Miguel tem outros sítios aprazíveis mesmo para uma militante convicta da interioridade como eu sou. Tem as imediações da lagoa das Furnas, com a quietude serena e verdejante duma estância termal; a igreja neogótica de Santa Maria da Vitória na margem da lagoa, mausoléu da família dos Cantos; o ilhéu de Vila Franca do Campo, com a enseada interior e a muralha de rochas que nos transporta ao imaginário do filme Mamma Mia!; as piscinas naturas de São Vicente Ferreira, na costa Norte, ou as da Lagoa, na costa Sul; a península/floresta que adentra na lagoa do Fogo, e tantas outras lagoas e miradouros magníficos.

Foto Maria Goreti Catorze

Ali nem tudo é ameno e tranquilo. Quando se levantam os ventos ciclónicos, em janeiro, a neblina esvai-se e o assobio das rajadas torna-se assustador. Nunca sabemos se as criptomérias se aguentam de pé ou se os aviões levantam para nos levar de volta ao continente.

Num desses dias que nos fazem pensar na pequenez dos homens face ao grande poder do universo, um meu amigo disse, com o seu sentido de humor peculiar: com um bom guarda-chuva retornas a Lisboa pelos ares. As ilhas de bruma têm a magia de nos fazer acreditar no impossível.

Texto e fotos de Maria Goreti Catorze