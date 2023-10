Desconto automático nos medicamentos chegou a 85 mil reformados

O desconto automático de 50% na compra de medicamentos beneficiou, no primeiro mês, 85 mil pensionistas que estão a receber o Complemento Solidário para Idosos (CSI).

Durante uma audição parlamentar, nesta sexta-feira, Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho e da Segurança Social, destacou o impacto que a medida de simplificação teve na vida destas pessoas, classificando-a como “impressionante”.

Em vigor desde 25 de Setembro, no âmbito do programa Simplex, a medida prevê que os beneficiários do CSI fiquem automaticamente dispensados do pagamento de 50% da parcela não-comparticipada no preço dos medicamentos, quando compram os remédios na farmácia.

Até então, os beneficiários de CSI já tinham direito a este apoio, mas não era automático e tinham de fazer um pedido de reembolso, o que poderia demorar até seis meses.

Ana Mendes Godinho apresentou estes números durante a audição a propósito do Orçamento do Estado para 2024, onde também anunciou que até ao final de 2023 serão introduzidas novas medidas de simplificação. Uma delas é o registo dos trabalhadores de serviço doméstico online; a possibilidade de os trabalhadores de baixa anteciparem o regresso ao emprego sem terem de se deslocar presencialmente aos serviços da Segurança Social e a criação de um balcão único de contacto com os serviços através do site da Segurança Social.

A equipa do Governo foi questionada sobre a Prestação Social para a Inclusão, com o PSD a considerar que há dificuldades no acesso a este apoio. Na resposta, a secretária de Estado para a Inclusão, Ana Sofia Antunes, tentou demonstrar que não é assim, adiantando que este apoio está a ser pago a 145 mil pessoas, mais 16 mil do que as 129 mil abrangidas em 2022.

De acordo com a secretária de Estado, entre o total de beneficiários há 32.700 que têm direito ao complemento pago em casos de pobreza, que, em média, “ascende a um valor de 572 euros”. Na acumulação da base e do complemento, o valor máximo pago em 2023 ronda os 786 euros, montante que chega a mais de 8300 pessoas.

Ana Sofia Antunes salientou que, caso venham a ser aprovados os valores que constam na proposta de OE para 2024, “não apenas a componente base passará dos actuais 298 euros para 316 euros, como o valor do complemento acompanhará o processo que está proposto para o Complemento Solidário para Idosos”, o que significa que passará para 550 euros.

O Governo foi também questionado pelo Bloco de Esquerda sobre a situação das amas e sobre a exclusão das creches dos municípios do programa Creche Feliz.