Desafio final

(…) Segundo Netanyahu, a guerra contra o Hamas irá decorrer em três etapas. Pela forma como está a ser desencadeada, desconhece-se de que tipo se revestirão as outras etapas, salvo se terminarem com a anexação pura e simples da Faixa de Gaza no Estado de Israel como território “de terra de ninguém” ou “abandonado”, assim contribuindo decisivamente para o fim da solução de “dois Estados”. (…) O mais grave é que esta guerra está a decorrer sob o declarado beneplácito de EUA e UE. É simplesmente farisaico estar-se a apelar à “proporcionalidade” no exercício do direito de defesa, numa altura em que a posição militar israelita afirma que não se pode destruir o Hamas sem atingir os civis. Custa a acreditar nesse posicionamento, atendendo ao enorme poderio militar de que Israel dispõe e à superior capacidade do seu serviço de informação. (…) O Conselho de Segurança da ONU, sede apropriada e privilegiada onde os problemas entre as nações se resolvem, tem seguramente uma posição definitiva e clara a adoptar nesta contenda, nomeadamente pelo controlo militar sob os seus auspícios e onde só os valores de convivência social imperem antes que o chauvinismo político, religioso ou cultural de qualquer espécie aproxime a humanidade do abismo.

António Bernardo Colaço, Lisboa

Guterres e a Palestina

(…) Existe um ditado que diz: "Todos falam do rio que é violento, mas ninguém fala das margens que o oprimem." É disto que fala António Guterres ao chamar a atenção para o facto de o terrorismo do Hamas não ter nascido do nada, chamando a atenção para o horror a que os palestinianos vêm sendo submetidos por parte dos judeus. Aristides de Sousa Mendes salvou, com muita coragem e sacrifício pessoal, milhares de judeus do horror nazi; coube agora a António Guterres chamar a atenção do mundo para os massacres praticados contra os palestinianos pelos descendentes dos sobreviventes do nazismo. A intervenção de António Guterres é um orgulho para Portugal. (…)

Maria das Dores Vicente Pereira, Lisboa

Maria João Marques 1

Quero dar os meus sinceros parabéns a Maria João Marques pelo excelente artigo "O velho anti-semitismo ressuscitou", na edição de quarta-feira do vosso jornal. (…). A crescente tendência dos media e dos comentadores da rádio e TV é a justificação dos actos bárbaros perpetrados pelos terroristas do Hamas através das imagens do que supostamente se passa dentro do enclave de Gaza, sem se darem ao trabalho de fazer uma cautelosa investigação dos factos, muito menos preocupação com a veracidade dos números, das imagens e das informações prestadas pelo Hamas, que, como se sabe, amplia a imagem da desgraça na sua habitual guerra de propaganda mentirosa tão convenientemente divulgada em certos meios. A visão correcta e imparcial da terrível situação que se está a viver em Israel e Gaza depois do 7 de Outubro, tão rigorosamente comentada pela vossa colunista, merece todo o meu respeito e apreciação. (…)

Normando Pereira Fontoura, Senhora da Hora

Maria João Marques 2

(…) Maria João Marques, cuja posição na guerra entre Israel e a Palestina tem vindo a ser explicitada de forma marcadamente tribal pela articulista no exercício da sua liberdade e aproveitando o espaço concedido neste jornal, deveria informar-nos sobre qual a sua fonte para nos instruir de forma categórica que não foi Israel o responsável pelo ataque ao hospital em Gaza e, sobretudo, que não houve qualquer ataque à Igreja ortodoxa de S. Porfírio e que tudo não passou de uma invenção. (…) Ou para a articulista é tudo uma questão de fé cega, imune aos factos, a qual a conduz invariavelmente a uma indignação selectiva, sem que consiga entender que quem também cresceu a ver o Holocausto na televisão e a ter plena consciência do sofrimento histórico do povo judaico muito antes do nazismo deve, em nome da justiça, reconhecer e indignar-se por sua vez com o modo como Israel tem tratado os seus vizinhos árabes ao longo de décadas, desbaratando todo um acumulado de solidariedade, sem ser chamado anti-semita (…), extremista ou, pior, o insulto supremo para a área ideológica onde ela se resguarda, comunista?

Custódio David Catarino, Lisboa

PÚBLICO Errou

Na tabela publicada na edição de ontem com a taxa de resposta dos ministros às perguntas feitas pelos deputados, por lapso não constava o ministro da Economia e do Mar. António Costa Silva recebeu 40 questões e respondeu a 38 (uma taxa de resposta de 95%).

Por lapso de edição alheio à jornalista que assina o artigo, uma legenda na página 2 da edição impressa de ontem atribui a Paula Rego uma obra que é na verdade de Lynette Yiadom-Boakye. Aos leitores e ao Museu de Arte Contemporânea do Centro Cultural de Belém, o nosso pedido de desculpas.