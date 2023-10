A primeira temporada de "Na Minha Estante" e Jaron Lanier a bater no algoritmo

Para os nossos assinantes, lançámos ontem uma nova edição da nossa Estante P. À conversa com grandes escritores é uma edição especial com uma selecção das entrevistas feitas durante este ano por vários dos nossos jornalistas e colaboradores. É um PDF todo catita, que se lê como uma revista no computador ou no telemóvel.

Encontram lá conversas com o Prémio Nobel deste ano, Jon Fosse, com Sheila Heti, Javier Cercas, Richard Zimler, Djamila Ribeiro, Salman Rushdie, Deepti Kapoor, Noam Chomsky…

Aqui ficam as explicações para se chegar até ele: no computador, basta ir no site do PÚBLICO à secção Estante P (aqui fica o link), que podem aceder através do site do Leituras. No telemóvel, é preciso entrar na secção da Estante P dentro da aplicação do PÚBLICO. De ambas as maneiras, podem fazer a leitura online ou descarregar o PDF para conseguirem ler também quando não estiverem ligados à Internet.

Temos também uma nova série chamada A minha estante. Nestes primeiros vídeos um actor, uma cantora, uma booktoker e uma escritora falam-nos dos seus livros favoritos. O projecto é das jornalistas Michelle Coelho e Sofia Neves e esta é só a primeira temporada. Podem aceder aos vídeos a partir daqui.

Esta sexta-feira, é o escritor irlândes John Banville que está na nossa capa. Muitos se lembrarão que a sua estreia em Portugal aconteceu depois de o romance The Sea ter recebido o Prémio Man Booker em 2005 (saiu na Asa com o título O Mar).

John Banville foi durante 15 anos editor literário do The Irish Times e escreve livros desde 1970. Sempre quis que a sua prosa tivesse densidade e ao mesmo tempo a leveza da poesia. Costumava lembrar uma frase de Auden que dizia que não se pode ler só meio poema, pode-se olhar para uma fotografia e estar a pensar noutra coisa, ouvir uma música e estar a fazer outra coisa qualquer, mas, quando se trata de um poema, ou se lê ou não se lê. Por isso, quanto aos seus romances John Banville sempre gostou de pensar que ou se lêem ou não se lêem.

A jornalista Isabel Lucas já leu a sua mais recente obra publicada em Portugal, o romance policial Neve. É o primeiro que ele assina com o seu próprio nome e não com o pseudónimo que usava: Benjamin Black. A novidade? Vai vir aí uma autobiografia "ligeiramente" falseada. Curiosos? A entrevista pode ser lida aqui.

Embora a biografia Michael Jordan - A Vida tenha sido publicada originalmente em 2014, mais vale tarde do que nunca e finalmente podemos ler em português, numa edição da Kathartika, a obra do jornalista norte-americano Roland Lazenby. O jornalista José Volta e Pinto conversou com o autor por videochamada que nos fala da "cultura de guerreiro" que Jordan acabou por personificar e nos conta que escreve sempre sobre figuras "olhando para o seu mistério". A entrevista pode ser lida no Leituras.

"A BD ainda nos pode dizer algo sobre o mundo em que vivemos", foi o que disse, numa entrevista ao crítico José Marmeleira, o criador de Spirou, Émile Bravo, que esteve em Portugal para lançar o quarto volume da série A Esperança Nunca Morre, no Festival Amadora BD. A ler aqui.

Outra premiada novela gráfica é Mau Género, de Chloé Cruchaudet que esteve também na Amadora BD. Nela, a autora francesa conta-nos a história verdadeira do desertor Paul Grappe, da sua mulher Louise e de Suzanne. Conversei com Chloé sobre este seu trabalho. Em Novembro, vai lançar em França o segundo volume de Céleste, obra em que faz um retrato ficcionado de Céleste Albaret, a governanta de Marcel Proust. Espero que esse seu trabalho também venha a ser publicado em Portugal. A entrevista poderá ser lida no Leituras.

Durante as últimas semanas estive a acompanhar o festival Folio, em Óbidos. As homenagens a José Pinho foram constantes numa sessão dedicada ao Risco. Fiz duas reportagens, uma dedicada ao primeiro fim-de-semana e outra ao segundo.

O nosso crítico Hugo Pinto Santos também esteve em Óbidos para entrevistar o professor Terry Eagleton. A entrevista pode ser lida aqui.

Nas livrarias nesta semana

ENSAIO

Ensaios de Abril

Autoria: Fernando Rosas

Editora: Tinta-da-china

152 págs., 15,90€

Nas livrarias a 27 de Outubro

COMPRAR

O volume Ensaios de Abril, de Fernando Rosas (Tinta-da-China), será lançado nesta sexta-feira, às 18h30, no Quartel do Carmo, em Lisboa, por Maria Inácia Rezola e Ricardo Araújo Pereira. Além de ensaios, inclui um texto autobiográfico sobre o percurso político do historiador. Numa nota prévia, o historiador explica: "Precedendo os seis ensaios resolvi introduzir um texto de registo autobiográfico sobre o meu próprio percurso político, de tal maneira ele se cruza com a tumultuosa torrente de esperanças, lutas, prisões, clandestinidade, revoluções que marca esses tempos de brasa, em Portugal e no mundo, que foram os anos 60 e início dos anos 70 do século xx. Espero que a minha já provecta idade possa desculpar essa breve e despretensiosa reflexão retrospetiva sobre o que andei para aqui chegar." Fernando Rosas estará a lançar este seu livro também no Porto (26 de Outubro, 18h, UNICEP); em Setúbal (29 de Outubro, 15h, Feira do Livro e do Disco Políticos); em Coimbra (8 de Novembro, 18h30, Livraria Almedina Estádio) e em Braga (9 de Novembro, 18h, Centésima Página).

FICÇÃO

Estilhaços

Autoria: Bret Easton Ellis

Tradução: Elsa T. S. Vieira

Edições Asa

624 págs., 24,90€

Nas livrarias a 24 de Outubro

COMPRAR

"O cruzamento perfeito entre Menos Que Zero e Psicopata Americano", escreveu sobre este livro de Bret Easton Ellis a Publishers Weekly. "A obra definitiva de Ellis: a sua história original", decretou o Sunday Times. Neste livro, o autor mistura factos da sua própria vida e ficção, levando os leitores de novo à Los Angeles dos anos 80. "Em finais de Maio de 1980 – 23 de Maio, mais precisamente – estreou o filme The Shining, e eu queria vê-lo o mais depressa possível. Lera o livro na altura em que fora publicado, em 1977, e era já um grande fã do Stephen King, sabia praticamente de cor Carrie e Salem’s Lot, os seus primeiros dois livros, e The Shining assustara-me de morte aos 13 anos: o Hotel Overlook assombrado, o pai revoltado e alcoólico possuído e levado ao homicídio pelos espíritos do local (...). Continua a ser um dos livros que me levaram a querer ser escritor." No Leituras é possível ler uma pré-publicação deste livro.



NÃO-FICÇÃO

O que é Ser uma Escritora Negra Hoje, de Acordo Comigo

Autoria: Djaimilia Pereira de Almeida

Editora: Companhia das Letras

104 págs., 14,95€

Nas livrarias a 23 de Outubro

COMPRAR

"Houvesse eu nascido setenta anos antes, e não haveria lugar para estas linhas, ou para qualquer dos meus livros. Fosse eu uma mulher negra da geração da minha avó, ou mesmo da geração da minha mãe, e o meu destino seria outro. (...). O meu maior privilégio é este tempo, o meu. Nunca antes na História uma mulher como sou podia aspirar a um destino semelhante ao que vivo. Queria alguém saber do que pensava, ou imaginava, ou via ou sentia uma preta? Queria alguém saber de uma preta com queda para as palavras? Queria realmente alguém saber de uma preta, no tempo da minha avó, da minha bisavó, até da minha mãe? Este é o pior dos tempos. É, também, o melhor dos tempos", escreve Djaimilia Pereira de Almeida, actualmente professora da New York University, neste seu ensaio. Este livro inclui ainda uma conversa da autora com a jornalista brasileira Stephanie Borges a propósito deste texto quando foi lançado pela revista Serrote.

No Leituras podem consultar as novidades que têm chegado às livrarias nas últimas semanas: na secção dedicada às saídas de livros.

Alguns se lembrarão do quando por cá saiu o livro O Diário de Uma Ninfomaníaca (publicado em Portugal pela Dom Quixote em 2004) e mais tarde ainda foi lançado Paris à Noite, na mesma editora. Pois a sexóloga francesa, que esteve no evento Homo curiosus, em Lisboa, conversou com o jornalista Tiago Ramalho sobre o seu trabalho actual e também olha para o passado. Leiam aqui.

Há alguns meses tínhamos entrevistado Jaron Lanier no Ípsilon por causa da Inteligência Artificial. Agora, voltamos a falar com ele tendo como pretexto o livro Dez Argumentos para Apagar já as Contas nas Redes Sociais que acabou de chegar às livrarias pela Porto Editora (podem ler no Leituras uma pré-publicação). Em conversa com a jornalista Natália Faria, dá algumas soluções para que as redes deixem de estar a querer sempre trazer ao de cima o pior das pessoas. Esta entrevista pode ser lida no Leituras.

Encontro de Leituras vai ser ao vivo em Braga

O convidado do próximo Encontro de Leituras vai ser o escritor Rui Cardoso Martins. O livro escolhido para o debate é Levante-se o Réu - Outra Vez, editado pela Tinta-da-china.

Pela primeira vez na história desta iniciativa conjunta do PÚBLICO e da Folha de S. Paulo, o Encontro de Leituras vai realizar-se ao vivo. O escritor, jornalista e argumentista Rui Cardoso Martins é o próximo convidado do clube de leitura transatlântico promovido pelos dois jornais, em sessão a realizar-se a 10 de Novembro, às 22h (19h em Brasília), no Festival Utopia, em Braga, com transmissão na plataforma Zoom.

Quem quiser assistir ao vivo, em Braga, deve registar-se no site do festival (com quem o PÚBLICO tem uma parceria).

Os melhores momentos serão depois publicados no podcast Encontro de Leituras.

Quem quiser receber informações sobre este clube de leitura do PÚBLICO e da Folha de S. Paulo pode inscrever-se através do email encontrodeleituras@publico.pt

Lá vos espero.