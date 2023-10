A "violência educada" de John Banville, Ana Frango Elétrico e o passado da dança portuguesa

John Banville é um óptimo conversador. O sentido de humor está ao virar de cada frase sua. "Como é que podíamos viver neste mundo sem ironia e sem sentido de humor? Conheço algumas pessoas totalmente destituídas de humor e não sei como é possível viver assim. Preferia não ter um braço ou uma perna a não ter sentido de humor. Não ter sentido de humor é terrivelmente incapacitante."

O escritor irlandês assina pela primeira vez, sem pseudónimo, um policial: Neve "tem humor negro, requinte literário, todos os ingredientes que fazem de John Banville um dos melhores autores da actualidade", elogia Isabel Lucas, que o entrevistou. Neve é o policial como grande arte.

Em tempos de activismo, na literatura, em todo o lado, ele segue outro caminho na sua arte. O que faz, então, a arte com o mundo? "Fá-lo corar. Quando coramos, estamos mais vulneráveis, mas também mais abertos ao mundo e às outras pessoas. Esse é o valor da arte. A arte não vai fazer com que eu traga paz ao mundo ou com que sejamos melhores pessoas ou que os nossos filhos sejam mais espertos, não faz ganhar a lotaria. A arte apenas torna mais vívido e imediato e intenso o sentido de estar no mundo."

Na extensa biografia Michael Jordan — A Vida, Roland Lazenby explora as origens e os mistérios de um ícone cultural que transcendeu o desporto e derrubou barreiras raciais. José Volta e Pinto conversou com Lazenby.

Dos bailados do fascismo à contemporaneidade mais experimental e autoral, até 2025, na Gulbenkian, resgatam-se "passados para (re)construir um presente". Na empreitada Dança não dança — arqueologias da Nova Dança em Portugal, há remontagens de performances históricas, estreias, conversas, filmes e uma exposição.

Há fado em Gil Vicente e Leonard Cohen e a "tradição" não é um lugar estático. De regresso aos fados, Ricardo Ribeiro convoca o Sul em Terra que Vale o Céu, que é editado esta sexta-feira. Um disco influenciado pela mudança do cantor para perto de Montemor-o-Novo há dois anos.

Ana Faria Fainguelert nasceu em 1997, no Rio de Janeiro. Na escola, os colegas não sabiam como pronunciar o apelido, de origem russa. Chamavam-lhe "Frango Elétrico". A alcunha bully é agora o nome artístico dos nomes mais estimulantes da nova música brasileira. Assina um álbum notável (com um nome notável: Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua), "um exercício poético e dançante sobre amor não-binário", como escreve Daniel Dias, que por ele se perdeu de amores. Ana Frango Elétrico apresenta-o em Coimbra e Lisboa.

Atente na imagem acima: Jamie Hince e Alison Mosshart, donos de impecável pinta rock’n’roll. São os The Kills, que viveram o renascimento rock do início do século e, com ligeiras mudanças, encontraram um som icónico, uma crueza rock que soa sempre refrescante. "É a minha voz e a guitarra dele. Pões as duas em cima do que quiseres e vai soar a The Kills", resume Alison – botas gastas, óculos escuros – numa conversa com Mário Lopes em Lisboa.

São outros sons, os da Orquestra Sinfónica Juvenil, que por estes dias celebra o seu 50.º aniversário. Ricardo da Rocha esteve à conversa com o maestro e com membros da orquestra e conta a história deste agrupamento, que nasceu como oásis de ensino artístico no deserto do Estado Novo.

Os dois primeiros monumentos da obra do realizador italiano Francesco Rosi (1922-2015), que merece ser mais celebrado, regressam às salas de cinema em versões restauradas. Luís Miguel Oliveira disseca O Bandido da Sicília (1962) e As Mãos Sobre a Cidade (1963).

E há mais neste Ípsilon, da banda desenhada de Chloé Cruchaudet ao novo O Assassino, de David Fincher; da aventura pessoana de Edgar Pêra ao regresso dos The Streets e ao jazz do João Paulo Esteves da Silva Trio.

Boas leituras!

