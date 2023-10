Muito futebol caseiro e a final de um Mundial

Está de regresso o campeonato, depois de uma semana que contou com a terceira eliminatória da Taça de Portugal e mais uma jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Já neste sábado, alguns dos candidatos ao título de campeão nacional voltam aos relvados da I Liga. Falamos de Benfica e Sp. Braga, que tentam lamber as feridas deixadas por duas derrotas na Champions (ainda que as mazelas de ambos tenham doído de forma diferente aos seus adeptos pela forma como foram infligidas).

Os campeões nacionais recebem o Casa Pia e sobem ao relvado da Luz como claros favoritos. Os "gansos" já não ganham para o campeonato há mais de um mês, e apesar de estarem a meio da tabela, não estão a realizar o campeonato que protagonizaram a época passada. Já as "águias", depois da derrota no jogo inaugural da competição, somam sete triunfos. Só que ainda não convenceram.

Quanto ao Sp. Braga, viu o Real Madrid interromper, na terça-feira, uma série de cinco triunfos consecutivos em todas as competições e vai enfrentar um Gil Vicente algo irregular, que venceu apenas três dos seus últimos nove encontros, somando por derrotas as restantes partidas.

No domingo, será a vez do FC Porto. Os "azuis e brancos" jogam no terreno do Vizela e, apesar da partida ser longe do Estádio do Dragão, são favoritos, contra uma equipa que nos oito jogos que já realizou no campeonato somou apenas um triunfo.

Já o Sporting, actual líder da I Liga e única equipa invicta, só entra em acção na segunda-feira, deslocando-se ao Bessa para defrontar um Boavista que está a realizar um dos melhores inícios de prova das últimas épocas, com apenas uma derrota em oito jogos disputados.

Aqui encontra o calendário e os horários das transmissões televisivas das partidas da I Liga e aqui os da II Liga.

Mas o futebol vai continuar ao longo da semana com Benfica, Sp. Braga e Sporting a iniciarem a sua participação na Taça da Liga, respectivamente na terça, quarta e quinta-feiras frente a Arouca, Casa Pia e Farense – o FC Porto só defrontará o Estoril na semana seguinte.

Nos principais campeonatos europeus o destaque vai todo para Espanha, onde neste sábado se joga um Barcelona-Real Madrid, numa altura em que os dois emblemas estão separados por apenas um ponto, com vantagem para os madridistas.

Já no domingo, as atenções centram-se em Inglaterra, onde se jogará o derby de Manchester: o United recebe o City.

E, em Itália, será também no domingo que os melhores jogos estão agendados, com a Roma de Mourinho a ter um teste de fogo frente ao líder Inter de Milão e estando na agenda também um Nápoles-Milan.

Por fim, no futebol, destaque para o jogo da selecção feminina, que na terça-feira joga novamente com a Áustria, com quem perdeu por 2-0 nesta sexta-feira, em partida da quarta jornada da Liga das Nações do Grupo A2 - as portuguesas ocupam o terceiro lugar da tabela, só à frente da Noruega.

À margem do futebol, destaque para o râguebi, que ficará a conhecer, no sábado, se será a África do Sul ou a Nova Zelândia a nova campeã do mundo. Ambas as selecções somam três ceptros mundiais, pelo que o duelo servirá para desempatar as contas entre ambas. Certo é que o troféu reforçará a hegemonia do hemisfério sul (oito títulos mundiais), em relação ao norte (apenas um).

No basquetebol, quarta-feira verá Sporting e FC Porto em acção na Taça Europa, enquanto o Benfica joga na Liga dos Campeões.

Por fim, nos desportos motorizados, o México recebe o Mundial de Fórmula 1, com o 20.º Grande Prémio do Mundial a ser disputado na capital mexicana. Nas duas rodas, é na Tailândia que a acção decorre, com Miguel Oliveira a marcar presença na 17.ª prova do Mundial.

