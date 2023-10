“Imperdoável”. Igreja em Guimarães é do Estado e está ao abandono há dez anos

Telhado em mau estado, chuvas no interior causadas por quedas de estuque do tecto, degradação de talhas e azulejos e apodrecimento do mobiliário são apenas alguns dos sinais da deterioração que tem afectado a Igreja de Santa Marinha da Costa, na freguesia da Costa, em Guimarães, e motivado queixas por parte de paróquia, junta de freguesia e associações locais, que pugnam por obras no imóvel há mais de dez anos.

