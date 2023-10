The Kills à procura do rock’n’roll que ainda não existe

Jamie Hince na sua camisola verde de lã, decorada com renas natalícias, Alison Mosshart com o seu boné. Ambos de botas gastas e de óculos escuros como protecção para o sol que ilumina o terraço do hotel lisboeta, com vista sobre a baixa pombalina, onde pararam para promover o novo álbum God Games, editado hoje.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt