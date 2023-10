Sexta na TV: Opiáceos, um assassino em série espanhol e um Marinheiro das Montanhas

Temos ainda Samitério de Animais, Ramen Shop - Negócio de Família, Resgate Abaixo de Zero e a inauguração do Museu de Arte Contemporânea MAC/CCB.

CINEMA

Pain Hustlers

Netflix, streaming

Baseado no livro homónimo, saído em Setembro, de Evan Hughes sobre John Kapoor, que desenvolveu uma fórmula nova de fentanil, o perigoso e poderoso opiáceo, e o seu negócio farmacêutico, a Insys Therapeutics, este filme de David Yates é mais uma obra a abordar a crise dos opiáceos na América e os crimes das empresas farmacêuticas que a exacerbaram em proveito próprio. No elenco, Emily Blunt, Chris Evans, Catherine O’Hara, Andy García, Jay Duplass ou Brian d’Arcy James.

Samitério de Animais

TVCine Action, 21h45

Cansado da confusão das grandes cidades, Louis Creed muda-se para uma casa situada numa pequena cidade do Maine (EUA) com Rachel, a mulher, e os dois filhos pequenos. Tudo lhes parece perfeito e mal podem esperar por dar início a esta nova etapa. Mas, assim que se instalam, começam a dar-se conta de uma série de contrariedades que surgem constantemente e sem justificação. E quando conhecem Jud Crandall, o vizinho da casa ao lado, ficam a saber que ali perto se esconde um antigo cemitério que durante anos serviu para enterrar animais de estimação, e que outrora fora usado por indígenas para ressuscitar os seus mortos. Esse local aparenta estar repleto de criaturas sobrenaturais que desejam o mal a quem se atreve a visitá-los. Com realização de Kevin Kölsch e Dennis Widmyer, uma história de terror baseada no romance homónimo de Stephen King. Jason Clarke, Amy Seimetz e John Lithgow dão vida aos protagonistas.

Ramen Shop - Negócio de Família

RTP2, 23h20

Em Takasaki (Japão), Masato gere um restaurante familiar que é muito famoso pela qualidade do seu ramen. Um dia, sem que nada o fizesse prever, o pai morre. Ao remexer nas coisas dele, encontra um velho caderno com fotos e apontamentos pertencente à mãe, falecida quando Masato era criança. Comovido com o que acaba de encontrar, Masato toma a decisão de visitar Singapura, para reencontrar o que lhe resta da família. Com as pessoas com que se vai cruzando, Masato vai conhecer histórias que o ajudarão a compreender as suas origens, ao mesmo tempo que aprende receitas deliciosas. Realizado pelo singapurense Eric Khoo.

SÉRIE

Memento Mori

Prime Video, streaming

Estreia. Um assassino em série a operar em Valladolid é o foco desta série espanhola de seis episódios, adaptada por Germán Aparicio, Abraham Sastre e Luis Arranz a partir do primeiro romance de uma trilogia de César Pérez Gellida, Versos, Canciones y Trocitos de Carne. O homicida mata deixando poemas e quase como se estivesse a fazer uma banda sonora. Ele é Augusto (interpretado por Yon González), e é perseguido pelo detective Sancho (Francisco Ortiz). Todos os episódios são estreados em Portugal e Espanha ao mesmo tempo.

DOCUMENTÁRIOS

Marinheiro das Montanhas

TVCine Edition, 22h

Filmado em 2019, este documentário é uma espécie de diário da primeira viagem do realizador Karim Aïnouz (Madame Satã, O Céu de Suely, Praia do Futuro ou A Vida Invisível) à Argélia, o país de origem do pai. As filmagens que vai fazendo no percurso são complementadas com vídeos caseiros antigos, fotografias e algumas imagens de arquivo. Com este filme, que oscila entre o passado, o presente e o futuro, Karim navega entre a história de amor dos pais, recordações da própria infância e a Guerra da Independência Argelina (1954-1962), analisando os contrastes entre Cabília, região montanhosa no norte da Argélia, e o município brasileiro de Fortaleza, cidade natal de Iracema, a sua mãe.

Resgate Abaixo de Zero

National Geographic, 23h

Esta série documental mostra salvamentos em temperaturas negativas, centrando-se em equipas de resgate. Neste episódio da oitava temporada, há um camião do lixo desaparecido, um acidente com um reboque e ainda um perigoso capote de um camião TIR numa vala de neve.

INFORMAÇÃO

Abertura do Museu de Arte Contemporânea MAC/CCB

RTP1, 18h38

Directo. O antigo Museu Berardo reabre ao público como Museu de Arte Contemporânea MAC/CCB, e Raquel Mourão Lopes conduz uma emissão em directo do evento, entre uma visita ao museu e entrevistas.