Na Europa, realizar filmes continua a ser uma tarefa esmagadoramente masculina

A paridade e a representatividade no audiovisual, seja atrás ou à frente das câmaras, é um tema cada vez mais discutido nos últimos anos. Mas em termos de género, os números concretos continuam a não pintar um cenário muito animador. Esta sexta-feira, o Observatório Europeu do Audiovisual (OAE), um organismo do Conselho da Europa que este ano é presidido por Portugal, divulgou a edição de 2023 do seu relatório Female professionals in European film production, disponível na íntegra no respectivo site.

Analisando filmes europeus produzidos entre 2018 e 2022 – com maioria de fundos vindos dos países do Conselho da Europa –, o relatório, assinado por Patrizia Simone, chegou à conclusão de que apenas 26% das pessoas que realizaram longas-metragens com estreia comercial nesse período eram mulheres. Os números ficam um pouco mais altos quando se chega à área da produção, onde há 35% de mulheres, e da escrita de argumento, onde são 29%. São mais baixos nos campos da direcção de fotografia (apenas 11% de mulheres) e da composição de bandas sonoras (10%).

As percentagens não são muito diferentes das do relatório do início de 2022, que abrangia o período de 2016 a 2020. Eram 23% na realização, 33% na produção, 27% no argumento, 10% na fotografia e 9% na composição. Os números têm "progredido lentamente".

Outras conclusões apontam que as "profissionais" do género feminino "em equipas de rodagem trabalharam em ligeiramente menos filmes do que os seus congéneres masculinos, exceptuando na montagem". Refere-se ainda que "mulheres em posições de destaque são mais propícias do que os colegas homens a trabalhar em equipa e em ambientes de género misto" e que é no documentário que há mais mulheres a trabalhar, "tendo em conta todos os papéis dentro das equipas", mencionando-se ainda que parece haver "uma correlação positiva entre a presença de pelo menos uma co-realizadora mulher e um aumento na percentagem de mulheres a trabalhar nas equipas".