Rendas e BCE: quer uma boa notícia, uma má ou uma assim-assim?

No mesmo dia em que se soube que o BCE manteve a taxa de juro de referência - a que António Costa chamou de "boa notícia" -, o Governo decidiu não impor qualquer travão à actualização das rendas em 2024, indo ao encontro daquilo que era exigido pelos proprietários. Neste Soundbite partimos para a análise.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.