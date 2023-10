António Guterres, um candidato a Belém que pode unir a esquerda

O que se esperava está a acontecer: esta quinta-feira, o Governo britânico voltou a condenar de forma veemente António Guterres. Já na quarta-feira, o ministro da Imigração e um porta-voz de Sunak deram o tom. Hoje, o ministro adjunto do primeiro-ministro, Oliver Dowden, exigiu a Guterres mais "clarificações": "Não concordo com os comentários do secretário-geral das Nações Unidas. Sei que foram posteriormente clarificados, mas ninguém pode ser culpado por este ataque terrorista a não ser os terroristas de Gaza. Era útil que o secretário-geral da ONU clarificasse isso".