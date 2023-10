Antes que o tempo se esgote

Os incêndios que ocorreram durante o último Verão no Canadá produziram comparações surpreendentes. "No fim de Setembro, mais de metade dos países do mundo caberiam dentro da terra que foi queimada" no Canadá, escreve o jornalista norte-americano David Wallace-Wells, numa extensa reportagem publicada esta semana no jornal The New York Times com o título "É como se o nosso país tivesse explodido": o ano de fogo do Canadá.

É uma leitura vertiginosa, onde o autor da obra A Terra Inabitável fala com bombeiros, responsáveis autárquicos e outros cidadãos das povoações do Canadá que tiveram de ser evacuadas ao longo do Verão. Muitas foram tragadas pelas chamas. Felizmente, não houve mortos.

Mas a dimensão dos incêndios dos últimos anos naquele país – alimentados por secas e altas temperaturas que têm a distinta marca das alterações climáticas –, a sua capacidade de avançar, propagando-se por cima de lagos com três quilómetros de diâmetro, os fenómenos meteorológicos que desencadeiam, as áreas que são ardidas, a frequência cada vez maior, deixam antecipar o pior. "Dificilmente alguém acredita que a floresta possa sobreviver a temporadas regulares como esta", admite o jornalista, no fim do artigo.

Trago para aqui a realidade daquela região por causa do relatório publicado nesta terça-feira, que alega que a Terra entrou em território desconhecido devido às alterações climáticas, noticiado pelo Azul. Além de recordes de temperaturas no mar e na atmosfera, o fenómeno de incêndios do Canadá é um dos sinais desse mundo diferente, desconhecido e muito mais perigoso para as sociedades humanas e para os ecossistemas em geral, que está a surgir diante dos nossos olhos, após décadas de avisos de cientistas, ambientalistas e instituições como o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC).

"Estamos a entrar num domínio que não é familiar em relação à crise climática, uma situação que ninguém testemunhou em primeira mão na história da Humanidade", lê-se no documento publicado na revista BioScience. Perante esta realidade, o que fazer?

O poeta Manuel António Pina (1943-2012) escreveu há décadas, antes da crise climática se tornar tão urgente, que "ainda não é o fim/ nem o princípio do mundo/ calma/ é apenas um pouco tarde". É uma frase muito citada, escrita noutro contexto, mas que se encaixa que nem uma luva nestes tempos.

É, definitivamente, "tarde".

Que o digam os signatários da carta publicada esta quinta-feira endereçada a Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente. "Está na hora de criar uma nova política para a natureza que impeça os ecocídios (…). Agora, antes que seja tarde de mais", lê-se na carta, citada no artigo escrito pela jornalista Teresa Serafim. Que o diga Manuel Vilhena, que está a ver em tempo real parte da mata da serra da Lousã a ser cortada. "Consideramos que isto é um atentado (…). É um atentado ecológico e paisagístico", disse o co-fundador do projecto Silveira Tech aos jornalistas Marta Leite Ferreira e Tiago Bernardo Lopes, na reportagem publicada esta semana.

Já para salvar o manto de gelo da Antárctida ocidental poderá ser demasiado tarde, como noticiou no início da semana a jornalista Andréia Azevedo Soares. Outro peso pesado da Terra cujo tempo também poderá estar contado é a floresta da Amazónia. O jornalista Manuel Carvalho esteve em Espigão do Oeste, no estado brasileiro da Rondónia, e conta-nos numa reportagem como a colonização do estado levou à destruição de metade daquela floresta.

Tanto a perda daquele manto de gelo, como o desaparecimento da floresta da Amazónia, a acontecer, terão um impacto em todo o sistema terrestre.

O relatório publicado na BioScience não olvida a responsabilidade do que se está a passar. "Enquanto a humanidade continuar a exercer uma pressão extrema na Terra, qualquer tentativa de solução centrada no clima vai apenas redistribuir essa pressão", refere o documento, que denuncia o aumento de subsídios que a indústria de combustíveis fósseis, responsáveis pelo aquecimento global, recebeu devido à guerra da Ucrânia e o consumo desenfreado da fracção mais rica da humanidade.

A taxação dos mais ricos, a redistribuição da riqueza e o voto em políticos que se comprometam com as causas ambiental e climática são respostas que os autores do relatório defendem. Há coisas que estão a ser feitas. A jornalista Aline Flor noticiou na quarta-feira que uma coligação europeia de organizações está a pressionar para que o lobby dos combustíveis fósseis deixe de ter acesso aos corredores da política. Desse modo, não poderá influenciar tão facilmente a legislação que vai sendo produzida.

Poderá haver também um papel individual na luta pela preservação das condições de vida na Terra. "Se estamos conectados às causas [dos problemas da humanidade], então mesmo ao nível local poderemos contribuir para soluções se mudarmos aqueles comportamentos", disse ao PÚBLICO Jack O’Connor, da Universidade das Nações Unidas e um dos responsáveis por um outro relatório publicado nesta semana, daquela instituição, que também foi notícia aqui.

O documento avaliou seis pontos de viragem do risco de situações socioecológicas importantes, como a disponibilidade de água subterrânea, a ameaça de espécies chave que sustentam os ecossistemas e os seguros que cobrem o impacto das catástrofes naturais, entre outras. Segundo o relatório, estamos a aproximar-nos daqueles pontos de não retorno, em que há um risco de colapso de os sistemas deixarem de providenciar os seus serviços. Por isso, é necessário definir as causas e os processos que estão a empurrar aqueles serviços para o colapso e inverter o curso dos acontecimentos.

"Olhar para a raiz das causas é sublinhar que são os nossos comportamentos pessoais e colectivos que estão na base do risco em vários sistemas", argumenta Jack O’Connor.

É necessário, por isso, mudar. Antes que aconteça o que já está a acontecer no Canadá. Antes que o tempo se esgote, a Terra mude por nós, e as palavras de Pina passem a contar para um novo mundo, depois do fim deste.