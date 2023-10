ONU. Que consequências podem ter as declarações de Guterres no conflito no Médio Oriente?

António Guterres diz-se “chocado” com as reacções ao seu discurso no Conselho de Segurança da ONU em que afirmou que os ataques de 7 de Outubro “não surgiram do nada”.

Depois de Israel ter pedido a demissão do secretário-geral da ONU e de ter anunciado que vai passar a recusar vistos a representantes da ONU para entrarem no país, Guterres não voltou atrás nas palavras, mas reforçou o facto de ter "condenado inequivocamente os actos de terror horríveis e sem precedentes perpetrados pelo Hamas em Israel".

Mas esta afirmação não parece ter sido suficiente para acalmar os ânimos em Israel. Que impacto pode ter no conflito este escalar de tensões dentro da Organização das Nações Unidas? E fica o secretário-geral fragilizado depois das críticas de Israel e outros países?

Neste P24, conversamos com Manuel Poêjo Torres, investigador na área da Ciência Política, Segurança e Defesa.

