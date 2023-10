Gaza: as imagens que mostram o antes e o depois dos ataques de Israel

Imagens de satélite evidenciam a destruição de vários bairros palestinianos no Norte da Faixa de Gaza nas últimas semanas.

Quase três semanas depois do massacre do Hamas em Israel a poucos quilómetros das vedações e postos de controlo que separam o Estado judaico de território palestiniano, imagens de satélite mostram cidades e aldeias arrasadas na Faixa de Gaza.

Imagens de al-Karama, antes e depois dos ataques a Gaza

As imagens captadas pelos satélites da Maxar Technologies, divulgadas esta quinta-feira pela Reuters, deixam perceber a violência que assolou vários bairros no Norte de Gaza, pondo lado a lado fotografias tiradas no início de Maio deste ano e a 21 de Outubro.

Beit Hanoun, junto à fronteira que delimita o Norte da Faixa de Gaza, foi um dos alvos. Em reacção ao ataque dos islamistas do Hamas, as Forças de Defesa israelitas atingiram a 9 de Outubro a cidade que tinha, pelo menos até este mês, 36 mil habitantes. Segundo o Ministério da Saúde em Gaza, vários bombardeamentos foram dirigidos ao único hospital de Beit Hanoun.

Imagens de Beit Hanoun, antes e depois dos ataques a Gaza

Outra das zonas mais afectadas pela escalada da violência entre Israel e o Hamas tem sido a do campo de refugiados de Al-Shati — em português, o nome pode traduzir-se por “campo da praia”, localizado na costa do Mediterrâneo.

Imagens de Atatra, antes e depois dos ataques a Gaza

Israel instou centenas de milhares de civis a procurarem abrigo no Sul da Faixa de Gaza, onde estariam em segurança, mas os ataques lançados pelas Forças de Defesa não têm poupado nenhuma das regiões do enclave palestiniano onde vivem mais de dois milhões de pessoas.