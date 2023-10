Cher queixa-se que o namorado, 40 anos mais novo, não entende as suas referências

São 40 os anos que separam Cher, 77, do seu namorado, o produtor musical Alexander Edwards, de 37. Os dois assumiram a relação há um ano, mas agora a artista revelou, numa entrevista à revista Extra, que a diferença de idades é um obstáculo em algumas coisas, sobretudo no que toca a referências musicais. “Muitas vezes ele não tem ideia do que eu estou a falar. Olha para mim e diz ‘ainda não tinha nascido’. Graças a Deus, conhece a Tina Turner”, confessou, com humor.

É que Turner — que morreu em Maio deste ano — era uma das melhores amigas de Cher e, na mesma entrevista, a cantora presta-lhe uma homenagem. “Éramos ambas muito jovens quando nos casámos. Os nossos maridos comportavam-se como os nossos senhores e então [nós as duas] entendíamo-nos. Quando Tina estava com Ike era totalmente diferente”, recorda.

Também ela se sente diferente desde que conheceu o novo namorado na Semana da Moda de Paris em 2022, apresentados por um amigo em comum. “Como todos sabemos, não nasci ontem e o que está claro para mim é que não há garantias de nada. Neste momento da minha vida, só quero ser feliz”, declarou noutra entrevista ao Page Six.

Apesar das diferenças, de idade e referências, há muitas outras coisas que o casal partilha, conta Cher. “Podemos conversar sobre música, sobre tudo… Ele tem óptimo sentido de humor, a filha mais fofa do mundo e divertimo-nos muito juntos.” Além disso, declara, “é um homem lindo” — “tem dentes de diamante, tatuagens, cabelos brancos e é jovem”.

Acima tudo, trata-a “como uma rainha”, garante, confessando ignorar as críticas que surgiram quando anunciou o relacionamento, vindas de fãs a questionar se o amor de Edwards é mesmo verdadeiro. “Não têm nada melhor que fazer? Não nos estou a defender. Aqueles que nos odeiam vão odiar. Importa que estejamos felizes e não incomodemos ninguém”, escreveu então no Twitter.

Sem “garantias”, têm também trabalhado juntos e acabam de lançar um novo álbum a dois, Christmas — com a voz de Cher e a produção de Alexander Edwards. Terá sido o disco que os reaproximou, depois de terem estado separados durante algum tempo. “Este era o momento certo, sempre me pediram [um disco natalício].” Apesar de estar orgulhosa do resultado, admite que é “um álbum de Natal muito estranho”, porque “nada parece dar certo, mas, quando se ouve, funciona”.

Não se sabe muito sobre o namorado de Cher, além de que é produtor musical e tem o seu próprio estúdio de gravação, Gloryusm. Todavia, não é a primeira vez que faz manchetes por motivos amorosos. Foi companheiro da cantora Amber Rose, com quem partilha uma filha de três anos. Em Agosto de 2021, foi acusado pela artista de a ter traído com 12 pessoas — infidelidades que reconheceu publicamente.

Alexander Edwards não é o primeiro namorado mais novo da cantora de Believe, que se casou duas vezes: com Sonny Bono, em 1964, e com Gregg Allman, em 1975. Nos anos 1980, namorou com o actor Val Kilmer, com menos 14 anos, e surgiram também rumores de um romance com Tom Cruise.