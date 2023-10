Manteigas celebra as faias com uma “ode ao Outono”: um mês de actividades

"Faias - Ode ao Outono" dá nome ao programa elaborado pela Câmara Municipal de Manteigas e parceiros locais, numa referência ao bosque emblemático de faias na encosta de São Lourenço, que nesta altura do ano recebe muitos visitantes atraídos pelas cores do Outono.

"É um evento global que toca vários temas. O que nos motivou a celebrar esta época do ano foram os valores naturais e endógenos", disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Manteigas, Flávio Massano. O autarca salienta que "se aproveita esta época do ano em que o bosque das faias dá cor e dá vida a Manteigas e à serra da Estrela".

Flávio Massano adianta que serão quatro semanas temáticas, de 27 de Outubro a 27 de Novembro, "com iniciativas que vão desde a gastronomia aos produtos endógenos, à valorização da floresta e da natureza e a sua importância".

As actividades abordam também a identidade do território, como o festival de fotografia IMAGINATUR, os trilhos do burel, as caminhadas, roteiros e mercado de produtos endógenos.

Flávio Massano acredita que "vai ser um mês muito bom" para Manteigas, no distrito da Guarda. "Estamos numa época do ano que tendencialmente é uma época baixa. E que nós com este evento pretendemos alavancar a economia local e captar pessoas para o território", sustenta.

Foto As faias, espectáculo de cores HUMBERTO LOPES

"Queremos que os visitantes tenham uma excelente experiência em Manteigas e que os nossos empresários também possam sentir essa visitação", aponta.

Na sua opinião, o "Faias" será também um teste à notoriedade de Manteigas, que na semana passada foi distinguida como destino turístico, porque "é o primeiro evento a realizar depois dessa distinção".

Foto As faias no Outono HUMBERTO LOPES

Manteigas foi uma das quatro localidades portuguesas reconhecidas pela Organização Mundial do Turismo como "Melhor Aldeia Turística 2023".

O autarca revela que já havia um "aumento considerável de inscrições para as diversas actividades em comparação com o ano passado". Mas nas próximas semanas é que se vai verificar se a distinção "despertou a curiosidade dos portugueses que ainda não conhecem Manteigas", sustenta.

Para o autarca, o mais importante da distinção é "fazer parte de uma rede que permite aceder a boas práticas mundiais ligadas ao turismo, preservação da história, cultura dos territórios, valorização dos produtos endógenos".

Todas as acções que têm sido desenvolvidas têm "o objectivo afirmar Manteigas turisticamente e posicioná-la como um destino sustentável e de eleição para os portugueses, para o mercado europeu e também mundial cada vez mais sentido em Manteigas", sublinha ainda o presidente da Câmara.

Flávio Massano salienta que tem sido sentido esse "crescimento de procura" e recorda que o ano passado Manteigas "teve o melhor ano turístico de sempre". O autarca acredita que os agentes locais "estão a sentir esta atractividade que Manteigas tem tido" e espera que continuem a apoiar e a usufruir de todas as iniciativas.