A viagem do hidrogénio: produção, distribuição e utilização

Sabia que o hidrogénio tem diferentes cores? Neste episódio do podcast “Hidrogénio: que caminho para Portugal?” vamos dar a conhecer quais as cores que são (ou não) amigas do ambiente face ao método de produção e explicar porquê.



No campo da utilização, desmistificamos a ideia de que o hidrogénio verde tem apenas um papel a desempenhar na área da mobilidade. Mostramos que o elemento químico mais leve e simples do universo, também é utilizado nas indústrias pesadas e terá tendência a fazer cada vez mais parte da vida quotidiana.

Descubra também a perspectiva de Francisco Ferreira, da associação ambientalista Zero, no que diz respeito aos riscos e desafios associados a este gás que promete revolucionar o mundo da energia.

Este conteúdo está inserido no projecto "Hidrogénio: que caminho para Portugal?", que inclui ainda case studies de empresas nacionais e uma conferência dedicada ao tema do hidrogénio em Portugal. Saiba mais aqui.