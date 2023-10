Inovação portuguesa no abastecimento móvel de hidrogénio

O hidrogénio tem vindo a ganhar cada vez mais destaque quando o assunto é a alternativa na transição energética para uma economia global neutra em carbono. Apesar das suas vantagens enquanto catalisador de energia, em Portugal, ao contrário de vários países da Europa central (como a Alemanha), a maioria dos projectos de hidrogénio verde ainda se encontra em fase de planeamento ou de construção. Porém, empresas há que já deram o “salto” para a aplicação dos seus produtos. É o caso da PRF Gas Solutions.

“Começámos a olhar para o hidrogénio também porque acompanhamos os nossos clientes, que são as grandes empresas de energia. E sabíamos que, mais cedo ou mais tarde, devido às alterações que estavam a acontecer em todo o mundo e na área da energia, teríamos de apresentar novas soluções”, lembra Manuel Fonseca, Business Developer na PRF Gas Solution. Exibir novas soluções no sector da energia sempre foi o leitmotiv da PRF desde a sua génese, em 1991. Mas foi apenas em 2018 que a empresa criou um departamento dedicado às energias renováveis, no qual se inclui o hidrogénio. Cinco anos depois, a PRF vai de “vento em popa” no que a este combustível diz respeito, com processos e projectos que abrangem toda a cadeia de valor do hidrogénio, como o posto de abastecimento portátil ​DRHYVE.

Do gás natural ao hidrogénio

Se em 1991 a PRF começou por fazer instalações de gás, relacionadas, sobretudo, com o GPL, em 1999, a empresa avançou com grandes obras na área do gás natural, com a construção das primeiras unidades autónomas de gás natural, que permitem que locais sem gasoduto de gás natural possam usufruir, na mesma, desta energia. Só mais tarde, em 2005, é que a PRF veio a ter a primeira experiência em mobilidade a gás natural, com o desenvolvimento dos postos de abastecimento de gás natural no Brasil. Seguiu-se a Europa, onde hoje são dos principais players. “Há cerca de 600 postos de gás natural na Europa; um sexto dos postos de gás natural existentes foram desenvolvidos e construídos pela PRF”, refere Manuel Fonseca.

Com 20 anos de experiência e know-how em gás natural, passar para o hidrogénio foi um passo - também ele - natural. “A especificidade da molécula de hidrogénio é totalmente diferente [da do gás natural], contudo, os processos são os mesmos: temos de o transportar, de o armazenar, de o comprimir e, por fim, temos de o entregar ao cliente final, nas condições requeridas. Foi uma transição com naturalidade, e a prova disso é que passado 5 anos de termos criado o nosso departamento de hidrogénio, temos processos e projectos na área que abrangem toda a cadeia de valor do hidrogénio.” De entre estes projectos, destaca-se o DRHYVE, um posto de abastecimento móvel de hidrogénio.

PRF na cadeia de valor do hidrogénio Foto Os processos e projectos da PRF na área do hidrogénio estendem-se ao longo de toda a cadeia de valor do mesmo: - Engenharia de projectos; - Desenvolvimento de projectos; - Concepção de projectos; - Produção de hidrogénio verde através de fontes de energia renováveis; - Entrega dos projectos de hidrogénio aos clientes (postos de abastecimento, projectos de injecção na rede de gás natural ou processos de mistura e injecção de hidrogénio nos equipamentos de combustão de clientes industriais).

DRHYVE: uma solução com grandes resultados

O passado com o gás natural permitiu à PRF antecipar-se às necessidades dos clientes. Para este tipo de combustível, a empresa já tinha criado postos de abastecimento móveis e portáteis. Assim, o primeiro trabalho que desenvolveram na área do hidrogénio foi uma espécie de réplica do que já tinha sido feito para o gás natural, nascendo o DRHYVE — um posto de abastecimento móvel de hidrogénio.

A opção da PRF por apresentar projectos portáteis permite que os clientes que queiram fazer uma prova de conceito não tenham de fazer um grande investimento inicial. Foi o que aconteceu com a Câmara Municipal de Cascais. Em 2021, a Câmara pretendeu “fazer uma prova de conceito entre ter autocarros eléctricos e autocarros a hidrogénio” [ver caixa Mobilidade: a cara mais visível do hidrogénio], e a PRF tinha a solução: o DRHYVE. Manuel Fonseca explica que o posto de abastecimento móvel esteve em regime de aluguer nos dois últimos anos, onde foi possível testar e comprovar as vantagens desta solução.

Soluções à medida de cada cliente Foto Apesar de desenvolverem os próprios produtos, como o caso do posto de abastecimento móvel de hidrogénio (DRHYVE), a PRF também desenha, projecta e desenvolve postos de abastecimento de veículos — de Gás Natural Comprimido (GNC), Gás Natural Liquefeito (GNL), Gás Petróleo Liquefeito (GPL), hidrogénio e biogás — à medida de cada cliente. Com o objectivo de melhorar a segurança e a durabilidade das infra-estruturas que desenvolve, a PRF disponibiliza, também, serviços de manutenção preventiva e correctiva para redes de utilização e distribuição de gás, parques de armazenagem de combustíveis, unidades industriais, postos de redução e medição de gás, e postos de abastecimento de veículos, tendo ainda disponível uma equipa de assistência técnica em regime contínuo (piquete 24/7).

“Se o cliente já tiver os veículos à disposição, este posto é de fácil colocação e instalação, sem necessidade de obras civis”, sublinha o responsável da PRF Gas Solutions. Mas estes postos portáteis podem também servir de teste para que o cliente determine qual a localização ideal onde deve colocar um posto de abastecimento fixo e de maior dimensão, poupando, assim, gastos desnecessários. “Este conceito de postos móveis revelou-se um sucesso”, ao ponto de Cascais, por exemplo, decidir construir um posto fixo de abastecimento de hidrogénio. Será o primeiro posto público em Portugal para abastecer tanto veículos ligeiros como pesados, com produção local de hidrogénio, cabendo à PRF construí-lo.

A evolução de um projecto

Além do DRHYVE instalado em Cascais, a PRF construiu mais duas unidades móveis de abastecimento de hidrogénio. E com o passar do tempo, também as suas características evoluíram. “Estes postos portáveis, DRHYVE, que temos desenvolvido até ao momento têm a especificidade de poder abastecer o veículo até 350 bar. Contudo, sentimos a necessidade do mercado, e demos um passo em frente. Estamos, agora, em fase de conclusão com um posto, também portátil, que permite abastecer tanto a 350 bar como a 700 bar”, adianta Manuel Fonseca.

Mobilidade: a cara mais visível do hidrogénio Foto Apesar da injecção na rede de gás, o hidrogénio é mais conhecido pela sua aplicação na mobilidade. Aliás, a maior adopção do mercado pelo hidrogénio passa por aí. E mais especificamente, na mobilidade nos transportes pesados, os mais difíceis de descarbonizar. Mas porque não opta este sector na electrificação dos seus veículos? “São transportes de muitos quilómetros, de muita carga. Os pesados eléctricos conseguem determinados percursos, mas não são a resposta para percursos de longo alcance”, explica André Gameiro, Hydrogen Projects Process Engineer na PRF. É aqui que entram os pesados movidos a hidrogénio. “Estes autocarros movidos a hidrogénio têm o dobro da autonomia dos autocarros eléctricos”, esclarece André Gameiro. Além disso, o carregamento deste veículo é mais rápido, quando comparado com o dos movidos a energia eléctrica: bastam 15 minutos. Desta forma, “tornam-se, então, uma aposta muito atractiva para municípios e para empresas de transporte de pessoas e de mercadorias que querem descarbonizar as suas frotas”, revela André Gameiro.

Este conteúdo está inserido no projecto "Hidrogénio: que caminho para Portugal?", que inclui ainda um podcast, case studies de empresas nacionais e uma conferência dedicada ao tema do hidrogénio em Portugal. Saiba mais aqui.