Assista aqui à conferência “Hidrogénio: que caminho para Portugal?”

Com a guerra na Ucrânia a revelar as fragilidades do sector energético europeu, a aposta no hidrogénio saltou para o centro do debate. Portugal começou já a desbravar caminho, com aplicações no sector industrial e da mobilidade, a par da expansão de projectos de hidrogénio verde, que alimentam a expectativa nacional para um futuro descarbonizado e de maior competitividade económica.

A conferência "Hidrogénio: que caminho para Portugal?" pretende não só evidenciar os casos de sucesso, mas também reflectir sobre potenciais estratégias para ultrapassar obstáculos tecnológicos, económicos e regulamentares, maximizando o potencial deste sector.

Programa

09h00 | Acreditação / Recepção

09h30 | Sessão de boas-vindas: David Pontes, director do PÚBLICO

09h40 | Sessão de Abertura: José João Campos Rodrigues, presidente de direcção da AP2H2

09h55 | Vídeo best of case studies

10h00

Painel 1 - Hidrogénio Verde: Portugal no centro da Europa?

Sérgio Goulart Machado, head of hydrogen da Galp

Manuel Costeira da Rocha, director technology strategy da Smartenergy

José Carlos Matos, head of INEGI's Wind Energy Group

Moderação: Pedro Amaral Jorge, CEO da APREN

11h00 | Coffee break

11h15

Pitch - Aplicação real do hidrogénio: Miguel Pinto Luz, vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais

11h30 | Painel 2 - Transformação na indústria

Teresa Ponce de Leão, presidente do LNEG

Bruno Faustino, director da Unidade de Negócio Hidrogénio da PRF

Manuel Gil Antunes, CEO da Hychem e vice-Presidente da HyVeritas

Moderação: Fernanda Freitas

13h00 | Intervalo para almoço

14h30

Pitch - Perspectivas globais para o hidrogénio: Luís Vasconcelos, partner da Deloitte

15h00 | Painel 3 – Financiamento e Regulamentação do Hidrogénio

Nuno Antunes, Energy & Natural Resources, partner da Miranda & Associados

Nuno Eça, Conselheiro Económico do DG ENER da Comissão Europeia

Clemente Pedro Nunes, professor no IST e especialista em energia

Moderação: Fernanda Freitas

16h00 | Keynote speaker - Estratégia para o futuro: Ruud Kempener, membro do gabinete da Comissária Europeia responsável pela energia, Kadri Simson

16h30 | Encerramento