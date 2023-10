Maratona do Porto volta a Gaia, sem notícias do vencedor de 2022

A homologação da vitória do queniano James Mwangui, com um recorde de 2h08m47s, na edição 2022 da maratona do Porto, está suspensa, garantiu esta quinta-feira o director-geral da Runporto, entidade organizadora do evento.

De acordo com o site oficial da Unidade de Integridade do Atletismo (UIA), o atleta de 29 anos acusou norandrosterona a 21 de Dezembro de 2022, substância proibida pela Agência Mundial Antidopagem (AMA).

"Ele acusou positivo, mas recorreu e, até hoje, um ano depois, não sabemos mais nada. Por isso, [o título] ainda está suspenso", notou Jorge Teixeira, falando à margem da apresentação da 19.ª edição da maratona que decorreu no Salão Árabe do Palácio da Bolsa, no Porto.

James Mwangui foi sinalizado pela segunda vez pela UIA, após ter acusado o uso ou presença de testosterona, acabando por ser suspenso entre Março de 2017 e Março de 2021.

O queniano retirou 11 segundos à marca registada em 2021 pelo compatriota Zablon Chumba, ficando à frente dos etíopes Abraraw Misganaw Tegegne (2h10m29s), Haymanot Alew (2h11m10s) e Dadi Yami Gemeda (2h11m27s).

"O prémio só será pago depois da decisão final da World Athletics. É uma pena que isto aconteça, mas o dinheiro está disponível. Naturalmente, vamos ter de ajustar as classificações e todos têm de subir um lugar. Mas, neste momento, ainda não temos qualquer informação", observou o dirigente da Runporto, organização que atribui 5000 euros pelas vitórias na classificação geral masculina e feminina, com a renovação do recorde absoluto a render 3000 euros.

Vanessa Carvalho herda triunfo

Jorge Teixeira revelou ainda que Vanessa Carvalho herdou o triunfo feminino, face à desclassificação da queniana Alice Jepkemboi Kimutai, que tinha acusado o consumo de testosterona em Setembro de 2022, quase dois meses antes da passagem por Portugal.

"A verdadeira vencedora passou a ser Vanessa Carvalho. Fizemos uma homenagem na sua terra natal, em Famalicão, aquando da apresentação da meia maratona local. A Alice Kimutai foi castigada. Ela foi controlada aqui e estava limpa. Mas já tinha dado positivo dois meses antes. A World Athletics informou-nos que tínhamos de a desclassificar", contou.

Alice Jepkemboi Kimutai precisou de 2h29m58s para completar o percurso de 42,195 quilómetros, à frente de Vanessa Carvalho (2h35m24s), da queniana Lydia Njeri Mathathi (2h36m38s) e da lituana Lina Kiriliuk (2h40m53s).

Perante a suspensão da corredora africana por três anos, com efeitos a partir de 16 de Novembro de 2022, a atleta do Sporting de Braga tornou-se a primeira lusa a dominar a vertente feminina da maratona do Porto desde 2007.

Cerca de 11 mil inscritos

Com chancela da World Athletics, o evento começa às 8 horas do dia 5 de Novembro, junto ao Sea Life, na via do Castelo do Queijo, em simultâneo com uma corrida solidária de 10 quilómetros, havendo ainda uma caminhada de 6000 metros sem fim competitivo e para qualquer faixa etária. As três provas juntam "à volta de 11.000 inscritos, de 66 nacionalidades", e terminam no Queimódromo.

Após quatro anos, a maratona do Porto regressa a Vila Nova de Gaia. As obras no tabuleiro inferior da Ponte D. Luís I inviabilizaram a passagem por Vila Nova de Gaia em 2021 e 2022, enquanto a pandemia de covid-19 cancelou a edição de 2020.

O contingente nacional é encabeçado por Carlos Costa (Vizela Corre), sexto classificado em 2014, José Sousa (São Salvador do Campo), oitavo em 2019 e sexto em 2022, Fábio Oliveira (Guilhovai) e Hermano Ferreira (Escola Atletismo Coimbra), nono em 2019, bem como Mónica Silva (Salgueiros) e Laura Silva, quarta na geral feminina do ano passado.