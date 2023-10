Quinta na TV: Raparigas à janela, Ligações Perigosas e Pluto

CINEMA

A Rapariga à Janela

TVCine Top, 21h30

Neste filme de terror australiano, Amy Poynton (Ella Newton) é uma jovem adolescente suburbana com suspeitas de que o vizinho do lado seja um assassino em série que anda a aterrorizar a zona onde ela mora com a mãe (Radha Mitchell). O pior é quando ele (James Mackay) começa a namorar a mãe dela. Um filme do ano passado originalmente distribuído pela Prime Video da Amazon, que passa agora no TVCine como parte do ciclo de terror associado ao mês de Outubro, tradicionalmente o mais dado a filmes desse género por causa do Halloween.

Ligações Perigosas

Nos Studios, 19h20

Stephen Frears conseguiu a consolidação no círculo cinematográfico com esta adaptação do romance de Choderlos de Laclos acerca da arte de enganar, da traição e da intriga no mundo desregrado dos aristocratas franceses do século XVIII. Glenn Close, John Malkovich e Michelle Pfeiffer fazem uma interpretação inesquecível dos papéis principais. Glenn Close é a perversa e fascinante marquesa de Merteuil que planeia vingar-se do seu último amante com a ajuda do seu velho amigo, o visconde de Valmont (John Malkovich), um ser amoral e tão cínico quanto ela. Para tal desafia-o a seduzir a jovem e inocente Cécile de Volanges (Uma Thurman), noiva do ex-amante. Mas o verdadeiro desafio para Valmont é seduzir Madame de Tourvel (Michelle Pfeiffer), uma mulher casada e virtuosa, pela qual se vem a apaixonar. Ganhou três Óscares em 1988.

Barbarian

Prime Video, streaming

Estreia. Zach Cregger, membro da trupe de comédia de sketches The Whitest Kids U’ Know, estreou-se na realização a solo (tinha créditos divididos com o colega de trupe Trevor Moore) com este filme de terror do ano passado, que não teve estreia em sala entre nós, mas agora está na Prime Video. Tess (Georgina Campbell) chega a uma casa que alugou numa zona pouco abastada de Detroit na noite antes de ter uma entrevista de emprego. O problema? A reserva foi feita duas vezes, e está lá hospedado um homem, Keith (Bill Skarsgård). Mas há algo mais sinistro a viver lá. Tudo se complica ainda mais quando o dono da casa, um actor que foi “cancelado” (Justin Long), volta de Los Angeles.

SÉRIES

Pluto

Netflix, streaming

Estreia. De 2003 a 2009, Naoki Urasawa fez uma nova versão de uma história de Astro Boy, o célebre mangá dos anos 1960 criado e ilustrado por Osamu Tezuka. Agora chega a adaptação Netflix em formato anime, com o próprio Urasawa aos comandos. É uma história de mistério, centrada num detective robô que investiga uma série de mortes de humanos e robôs. Conta com as vozes de Shinshu Fuji, Yoko Hikasa e Minori Suzuki.

Noite Sangrenta

RTP Memória, 8h53

Em 2010, Tiago Guedes e Frederico Serra assinaram esta minissérie de dois episódios sobre a noite de 19 de Outubro de 1921, em que um grupo chefiado pelo cabo Abel Olímpio assassinou, pelas ruas de Lisboa, pessoas como o primeiro-ministro António Granjo, além de Machado Santos e José Carlos da Maia. Com Isabel Abreu, Gonçalo Waddington, Nuno Lopes, Ricardo Aibéo, Miguel Guilherme e Diogo Infante, tem guião de Tiago Rodrigues, o dramaturgo que é hoje director do Festival d’Avignon, e também participa aqui como actor.

INFORMAÇÃO

Hezbollah Inc

RTP3, 13h

A história do Hezbollah, o grupo militante e partido político terrorista libanês shiita no activo desde 1985, é o foco desta minissérie documental de três episódios (este é o terceiro e último). Realizada por Jérôme Fritel, parte do Projecto Cassandra, uma investigação da americana DEA, a agência de combate às drogas, que em 2008 recolheu provas de que o grupo se teria transformado numa poderosa peça do tráfico de droga mundial, movimentando milhares de milhões de euros todos os anos.

DESPORTO

Futebol - Liga Europa: Raków Czestochowa X Sporting

SIC, 17h35

O Sporting viaja até Sosnowiec, Polónia, mais especificamente até ao Arcelor Mittal Park, para se defrontar com o Raków Czestochowa, que em anos recentes tem vindo a subir a fasquia, isto no grupo D da Liga Europa. A equipa de Alvalade é a preferida e quer mesmo uma segunda vitória nesta competição.