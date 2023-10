Cyber Elf: o diário de uma duende ciberactivista sobre a Guerra na Ucrânia

A polaca Magda Szpecht leva ao Teatro do Campo Alegre, no Porto, uma palestra-performance em que aborda a desinformação em tempos de guerra e a solidariedade a partir do ciberespaço.

Em 2016, quando as mulheres polacas fizeram greve e encheram as ruas contra uma proposta de lei do aborto que proibiria a interrupção voluntária da gravidez em praticamente todos os casos, Magda Szpecht deixou de ser artista (mais ou menos) e jornalista (mais ou menos) para se dedicar ao ciberactivismo. Quatro anos depois, quando o Tribunal Constitucional da Polónia aprovou efectivamente uma das mais severas legislações antiaborto, cumprindo os sonhos molhados e ultraconservadores do Partido Lei e Justiça (PiS), então em maioria no governo, Szpecht levou ainda mais a sério a sua nova missão.