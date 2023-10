Santa Maria quis levar equipa de elite de 15 especialistas da Maternidade Alfredo da Costa

Álvaro Cohen diz que o projecto era “aliciante”. Direcção executiva aprovava saída do médico, mas não autorizou que levasse toda a equipa. Administração do Lisboa Central apanhada de surpresa.

Com o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Santa Maria sem um director efectivo desde Junho, com a maternidade encerrada para obras e os médicos deslocados a prestar serviço no São Francisco Xavier, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) tentou recrutar o ginecologista e obstetra Álvaro Cohen, considerado um médico de topo na Maternidade Alfredo da Costa (MAC) e que é responsável pelo primeiro e único Centro de Responsabilidade Integrado de Medicina e Cirurgia Fetal (CRI-MCF) do país.