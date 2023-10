A moda portuguesa precisa de oxigénio

1. Depois das capitais da moda, Milão, Nova Iorque, Paris, já tínhamos visto Lisboa vestir-se a preceito, numa edição da ModaLisboa marcada pela reflexão sobre a moda de autor. Nesta última semana, foi a vez de, no Porto, se chamar a atenção para a crise que se vive no sector.

Ana Moura diz ver "uma gigantesca crise instalada", que está "a um passo" de se tornar insustentável, enquanto Miguel Vieira não se esqueceu dos nomes na moda portuguesa que vão desaparecendo, lamentando a falta de apoios. "São pessoas lutadoras que fecham a porta ao fim de 20 anos e não andaram a brincar. Fizeram moldes, cortaram tecidos, entregaram mercadoria, fizeram convites para o desfile, escolheram música, deram entrevistas. Quantos menos formos, menos tradição de moda teremos. É uma tristeza gigante."

Quem garante estar de pedra e cal na indústria é Nuno Gama que, ao fim de 30 anos e pela primeira vez, se apresenta num desfile independente, a 28 de Outubro, no Castelo de S. Jorge, em Lisboa, com uma colecção que é uma homenagem a Portugal "a partir da interrogação de o que é a essência de ser português". Dividida em duas partes, a colecção é inspirada por D. Afonso Henriques e pelo artista José de Guimarães: "São dois insatisfeitos. Um estava insatisfeito com o pequeno território que lhe tinham dado e resolve conquistar mais terra; outro é insatisfeito com a tela em branco", observa Nuno Gama.

Mas, apesar do entusiasmo, não se coloca à margem da crise vivida no sector: "Podíamos ser mais proactivos e contribuir para um todo", defende. Afinal, diz, os portugueses comprarem português seria a solução para vários problemas, incluindo o da moda de autor nacional. "Não conseguimos atingir o estatuto de marcas internacionais porque não temos o apoio do público", conclui.

2. Nas notícias internacionais, a moda também esteve em destaque, mas por causa de um tema completamente diferente: as supermodelos Bella e Gigi Hadid, que têm origem palestiniana da parte do pai e que têm tido voz activa na defesa da libertação da Palestina, têm recebido ameaças, inclusive de morte, desde o início do conflito no Médio Oriente, após o ataque do Hamas contra Israel, que respondeu com uma ofensiva sobre a Faixa de Gaza, governada pelo grupo.

"Tenho esperanças e sonhos para os palestinianos, nenhum deles inclui o sofrimento de um judeu", escreveu Gigi Hadid nas redes sociais, destacando que ser pró-Palestina não é igual a ser anti-semita. Mas também apontou que "condenar o Governo israelita não é anti-semita e apoiar os palestinianos não é apoiar o Hamas", e Telavive não gostou. "Se não condenares isto, as tuas palavras não significam nada", lia-se na legenda a uma imagem de sangue no chão junto a brinquedos numa publicação em que o Governo de Israel identificava a modelo.

3. Para a semana que aí vem, os holofotes deverão ser apontados a Britney Spears, com o seu muito aguardado livro de memórias, que é publicado a 24 de Outubro. Mas há apontamentos que já foram conhecidos, depois de a revista People ter tido acesso exclusivo a alguns excertos: a cantora conta que abortou a pedido de Justin Timberlake, no que relata ter sido um dos momentos "mais agonizantes" da sua vida; recorda as bebedeiras com a mãe, quando ainda era adolescente; o quanto a incomodou o processo de representação em Crossroads - Destinos, de 2002; as razões de ter rapado o cabelo, em 2007; e, claro, fala sobre a tutela a que esteve submetida durante anos e do pai: "Despojou-me da minha feminilidade, transformou-me numa criança. Tornei-me mais uma entidade do que uma pessoa no palco."​

Agora, resta esperar por terça-feira para perceber se o livro guarda mais segredos.