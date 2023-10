Segunda na TV: da raia ao Chile, sem esquecer os anéis

CINEMA

Berlin, I Love You

Cinemundo, 19h

Berlim é cenário de uma antologia de curtas-metragens sobre a compaixão e o amor em diferentes formas. Inserido no projecto alargado Cities of Love, que foi criado por Emmanuel Benbihy e teve capítulos dedicados a Paris, Nova Iorque e Rio de Janeiro, reúne os pontos de vista de 11 realizadores: Dianna Agron, Peter Chelsom, Fernando Eimbcke, Justin Franklin, Dennis Gansel, Dani Levy, Daniel Lwowski, Josef Rusnak, Til Schweiger, Massy Tadjedin e Gabriela Tscherniak.

A ajudá-los a contar as suas histórias estão actores como Helen Mirren, Keira Knightley, Luke Wilson, Jim Sturgess, Mickey Rourke, Diego Luna ou Charlotte Le Bon.

O Senhor dos Anéis - A Irmandade do Anel

Fox Movies, 21h15

Hoje, amanhã e depois, vão para os ar, neste horário, as multi-oscarizadas adaptações ao cinema, realizadas por Peter Jackson, da clássica trilogia de culto escrita por J.R.R. Tolkien. A aventura inicia-se com a formação da Irmandade do Anel, que tem a missão de ajudar o hobbit Frodo Baggins a impedir que uma jóia poderosa e maligna caia nas mãos das pessoas erradas.

As grandes batalhas contra as forças obscuras continuam amanhã, no capítulo As Duas Torres; as derradeiras provações estão guardadas para O Regresso do Rei, na quarta-feira.

Comprámos Um Zoo!

AXN White, 22h15

Um filme de Cameron Crowe, baseado numa história verídica. De luto pela mulher e empenhado em não se deixar abater pela amargura, Benjamin (Matt Damon) demite-se do emprego como jornalista, vende tudo e compra um jardim zoológico à beira da falência.

Ali, vai conseguir não só ensinar aos filhos a superar a perda e lutar pelos sonhos, como reencontrar a serenidade do amor numa mulher (Scarlett Johansson) que, tal como ele, acredita nos “20 segundos de coragem” fundamentais para que algo de transformador aconteça.

DOCUMENTÁRIOS

Portunhol

RTP1, 22h52

Chega aos serões de segunda-feira uma série documental filmada na raia luso-espanhola por Ana Delgado Martins. Por entre caramelos e festas, rivalidades e cumplicidades, contrabando e combustível, tradições e novas gerações, a autora e realizadora encontrou “histórias que dissolvem fronteiras” em várias “terras irmãs”.

Cada um dos sete episódios é dedicado a um par delas. Hoje, a viagem é em direcção a Chaves e Verín, seguida de Alcoutim e Sanlúcar do Guadiana.

Santiago, Itália

RTP2, 00h05

Em 1973, no Chile, um golpe de Estado depôs Salvador Allende e instaurou no poder uma junta militar chefiada por Augusto Pinochet. A oposição a este regime foi em muito ajudada pela embaixada italiana em Santiago do Chile, fazendo com que muitos opositores fossem extraditados para Itália. Neste documentário, estreado em 2018, Nanni Moretti conta a história destas pessoas.

SÉRIES

Sei Quem És

RTP2, 22h01

Mistério, crime, confronto familiar e amnésia. É nestas coordenadas que se move a série espanhola que se estreia hoje nos serões da RTP2, de segunda a sexta-feira. A acção começa quando Juan Elías, advogado de sucesso (interpretado por Francesc Garrido) e pai de família, é encontrado a vaguear desorientado, ferido e sem memória.

Não consegue reconhecer a família, não sabe quem é e não se lembra do que aconteceu nas últimas horas. Na mesma altura, a sobrinha desaparece. Entretanto, encontram o carro de Elías danificado e com vestígios do sangue da rapariga. As circunstâncias fazem dele o maior suspeito aos olhos das autoridades – e, aos olhos do cunhado, o culpado de a ter assassinado.

Morangos com Açúcar

TVI, 21h30 / Prime Video, streaming

Está de volta para uma nova temporada a série-fenómeno juvenil que marcou a ficção nacional nos últimos 20 anos. Conta com Madalena Aragão como protagonista, Vicente Gil como seu par romântico, Margarida Corceiro como antagonista e muitos rostos regressados à escola: Rita Pereira, Pedro Teixeira, Tiago Castro, Vítor Fonseca, Sara Barradas e outros.

As novas histórias resultam de uma parceria entre a TVI/Media Capital e a Amazon Prime Video – daí a estreia simultânea no canal português e na plataforma de streaming internacional.