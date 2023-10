Imposto Único de Circulação

Que um governo, que se diz socialista, possa exigir dos mais pobres, que jamais terão a capacidade financeira para substituir um automóvel anterior a 2007 por outro com motor eléctrico, é um escândalo e uma vergonha insuportável. É abusar dos mais pobres. É uma forma execrável de humilhar os mais carentes. Ninguém circula com um “chaço” (carro velho) por prazer.

Tenham um mínimo de respeito e decência por todos aqueles que vivem e trabalham em regime de semiescravatura, por culpa de todos os que estão, e estiveram no poder, há mais de um século!

José Marques, Lieusaint (França)

Dois euros por mês?

Extravasando todas as expectativas da “bolha mediática” de eleger para a discussão do OGE o tema de repúdio do aumento do IUC para viaturas anteriores a 2007, circula uma petição popular de contestação da tal medida subscrita por “mais de 250.000 assinaturas”, i.e., aproximadamente 3% dos eleitores. Dir-se-á: é obra.

Sem questionar a justeza ou injustiça deste imposto, estranho é o país que arregimenta esta multidão para repudiar o pagamento de 2 euros por mês por cada vetusta viatura proibida de circular em crescente número de cidades e a breve prazo de países europeus, quando estão em causa a discussão de milhões para a Saúde, para a habitação ou para a Segurança Social.

Carlos Caldas, Lisboa

“Robin dos Bosques” ao contrário

Quando comecei a minha vida, não tive outro remédio senão comprar um carro e, claro, como era um pé-descalço, arranjei um carro velhíssimo, o único que estava ao alcance da minha bolsa. Agora os meus filhos, e, penso, a larga maioria dos filhos do meu escalão etário compram velharias, porque estão na mesma situação ou pior. Têm um futuro promissor pela frente, mas, por enquanto, estão “tesos como carapaus”. Agora temos esta prenda orçamental justamente de um governo que enche a boca com os jovens e a necessidade de os fixar no país. Ainda por cima para baixar o preço do custo das auto-estradas, frequentadas por todos, a começar pelas pessoas de maiores rendimentos e evitadas sempre que possível pelos ditos jovens. Enfim, isto é uma espécie de “Robin dos Bosques” mas ao contrário. Descarbonificação sim, mas à custa de quem a pode pagar.

José Pombal, Vila Nova de Gaia

Contas no ambiente

É inquestionável que estamos a viver acima das possibilidades do planeta e algo tem de ser feito para garantir a sobrevivência e sustentabilidade do mesmo. É necessário mudar!

Essa mudança tem de ser racional, sustentada cientificamente e obviamente não religiosa. Há mudanças tecnológicas, mudanças de políticas e, sobretudo, mudanças de hábitos. Enquanto pensarmos que basta passar a uma tecnologia mais limpa e exigir legislação, não chega. Enquanto as tentativas de mudança forem pintadas com cores sectárias e radicais, não serão consensuais. Enquanto as exigências forem ingénuas e incoerentes, não serão vistas como sérias. Enquanto a frugalidade e a racionalidade na utilização de recurso não forem a prioridade de todos e da cada um, não há legislação que valha.

Dentro dos equívocos neste processo, está o proposto agravamento do IUC para os automóveis antigos. Em primeiro lugar, muitos desses proprietários não estão disponíveis para comprar um belo e reluzente novo eléctrico por algumas dezenas de milhares de euros e não é este castigo que os vai motivar. Depois, é certo que um carro com mais 15 anos polui mais ao quilómetro, mas as contas não acabam aí. Para o tipo de utilização típico destes “clássicos”, de dar umas voltinhas, o impacto é bem menor do que fazer largas centenas de quilómetros de lazer a 140 (e+) km/h mesmo num carro novinho em folha.

E ainda: manter o mesmo veículo durante 20 anos, contra trocar por novo a cada quatro anos… é também menos desperdício de recursos, não será?

Carlos J.F. Sampaio, Esposende

Nem todos querem ver, nem todos querem saber

Belíssimo texto da jornalista Alexandra Lucas Coelho, publicado anteontem, sobre Gaza e com a experiência de quem lá esteve. Honesta, isenta, fundamentada a sua opinião, acho que correrá seriamente o risco de ser apelidada de anti-semita. A mim também me choca que só se fale de um tipo de terrorismo bárbaro, o do Hamas. A maioria, por conveniência política ou pessoal ou porque fica mal, pura e simplesmente esquece e omite deliberadamente o terrorismo bárbaro de um estado (letra pequena intencional). O ataque terrorista do Hamas foi criminoso, inaceitável. Como classificar o apodar seres humanos de animais, mantê-los presos, e agora manter 2,2 milhões de pessoas à míngua de água, alimentos, de um mínimo que tinham e ainda por cima matar indiscriminadamente crianças, mulheres, homens, novo gueto de Varsóvia recriado sem que o Ocidente se incomode?

Fernando Jorge Cardoso, Algés