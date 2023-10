Do remanso das Cíes às histórias marítimas de Cangas

Durante anos, muitos turistas estrangeiros chegaram às Ilhas Cíes, ao largo de Vigo e Cangas, na vizinha Galiza, à procura da "melhor praia do mundo". A culpa foi do britânico Guardian, que em 2007 considerou que era nestas ilhas espanholas que morava a praia número um numa lista mundial de dez. Iam em busca da "costa atlântica mais selvagem e deslumbrante", com uma praia em "meia-lua de areia fofa e clara, apoiada por pequenas dunas que abrigam uma lagoa calma de mar cristalino".

Isto tudo continua a ser verdade, mas a Mara Gonçalves, que por lá andou com a Matilde Fieschi, garante que as Cíes são muito mais que uma praia de postal e que é preciso virar-lhe as costas para descobrir os valores naturais deste pedaço do Parque Nacional das Ilhas Atlânticas da Galiza.

Em Cangas, explorou uma cidade que nasceu da pesca – e é dessa relação umbilical que se cosem as suas redes, as suas histórias e a sua gastronomia. "Quem não foi a Cangas não viu coisa boa", sugere a Mara. É descobrir porquê.

Bom fim-de-semana e boas fugas!