Míssil russo atinge posto de correios em Kharkiv e mata seis pessoas

Pelo menos seis pessoas morreram e outras 14 foram hospitalizadas após um posto de correios na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, ter sido atingido por um míssil russo, anunciou a administração militar da área.

O Presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, já tinha minutos antes dado a informação. "Um míssil russo atingiu um terminal dos correios", escreveu Volodymir Zelenski nas redes sociais, sublinhando a natureza "civil" da infra-estrutura atingida e apelando a uma "maior pressão" sobre a Rússia como resposta às suas acções "terroristas".

O chefe de Estado ucraniano publicou um vídeo no qual se vê uma infra-estrutura gravemente danificada da empresa privada dos correios ucranianos Nova Poshta. O vídeo mostra que pelo menos um camião da empresa postal europeia foi danificado no ataque.

Kharkiv region. A Russian missile struck a post terminal. Ordinary civilian object. Unfortunately, there are killed. My condolences to all of their close ones!



As of now, it is known that at least 13 people were injured. First responders and all services are working on the spot.… pic.twitter.com/gN94DOIJtL