Miguel Oliveira foi 13.º no GP da Austrália de MotoGP e Bagnaia é mais líder

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) foi neste sábado 13.º classificado no Grande Prémio da Austrália de MotoGP, 16.ª prova da temporada, ganha pelo francês Johann Zarco (Ducati) numa última volta frenética.

Oliveira, que partiu do 19.º lugar, cortou a meta a 19,443 segundos do vencedor, que deixou o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em segundo lugar, a 0,201 segundos, com o também italiano Fábio Di Giannantonio (Ducati) em terceiro, a 0,477.

Com estes resultados, Bagnaia tem agora uma vantagem de 27 pontos sobre o espanhol Jorge Martin (Ducati), que liderou durante toda a corrida mas, na última volta, desceu de primeiro a quinto classificado.

Este sábado disputou-se a qualificação e a corrida principal, antecipada devido à previsão de mau tempo para domingo, com rajadas de vento de 60 quilómetros por hora.

Miguel Oliveira teve dia "positivo"

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) considerou "positivo" ter conseguido encontrar "algum ritmo" para a corrida principal do Grande Prémio da Austrália de MotoGP, que concluiu na 13.ª posição.

"Hoje foi um pouco melhor do que ontem [sexta-feira]. Encontrámos alguma velocidade e ritmo para a corrida, o que foi positivo", começou por explicar o piloto natural de Almada.

O piloto português lembrou que conseguiu "amealhar alguns pontos, apesar de não estar 100 por cento confortável com a mota".

"Tive alguns bons momentos, mesmo no fim-de-semana passado na Indonésia fomos rápidos e competitivos. Conseguimos encontrar um bom conjunto de afinações, mas já foi um pouco tarde e ainda fizemos uma escolha errada de pneus. Aqui na Austrália fizemos uma boa escolha", sublinhou o piloto português, de 28 anos.

Oliveira explica que, na equipa RNF, ainda está "a aprender". "Aproveitamos todas as sessões para aprender e tirar o máximo desta mota [que é o modelo de 2022]. Espero que possamos encontrar algum aspeto a melhorar para [a corrida sprint de] amanhã [domingo]", concluiu Miguel Oliveira.

Com o resultado de hoje, o piloto luso perdeu uma posição no campeonato. É, agora, 14.º, com 76 pontos.