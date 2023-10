Taça de Portugal: jogo de susto para o Sporting e de sonho para o Olivais

Não foi sem uma dose generosa de sofrimento que o Sporting se qualificou neste sábado para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, batendo por 1-3 no José Gomes o Olivais e Moscavide, da I Divisão distrital. Os “leões” bateram de frente com um adversário motivado para se superarem e estiveram mais de meia-hora a perder, depois de um penálti convertido por Fabrício, conseguindo dar a volta com golos de Edwards, Catamo e Bragança, e evitando novo escândalo na taça frente a um adversário de um escalão inferior – na época passada, caíram nesta eliminatória frente ao Varzim.

Muitas reportagens se fizeram durante a última semana sobre o Olivais e Moscavide, equipa amadora da I Divisão distrital de Lisboa que trabalha em horário pós-laboral, treinador incluído. Ficámos a saber que Ricardo Barão, filho de Francisco Barão, lateral com muitos anos de Sporting, e colega de curso de Rúben Amorim, ganha a vida como comercial e só é treinador a partir das 17h30. Paulo Freitas, central e capitão de equipa, trabalha no apoio ao cliente. Fabrício Freitas, experiente avançado brasileiro, é motorista.

Ora, esta equipa, que nem sequer lidera o seu escalão (é sexto) e não tinha condições para jogar em casa (teve de jogar em casa emprestada pelo Estrela da Amadora), deixou o líder invicto da I Liga em pleno ataque de nervos durante quase uma hora. Estas coisas podem acontecer quando uma equipa dá tudo e a outra dá pouco. A porta fica sempre aberta a alguma surpresa. E o Sporting tem tido a sua dose de surpresas na Taça porque não levou muito à sério adversários menos cotados.

Positivo/Negativo Positivo Geny Catamo Foi um raio de luz no Sporting. Agitou o ataque assim que entrou, marcou o golo que concretizou a reviravolta e assistiu para Bragança fazer o 1-3.

Positivo Olivais e Moscavide Grande atitude de uma equipa habituada ao futebol distrital. Esteve mais de meia-hora a ganhar ao líder da I Liga e mereceu-o. Ninguém vai tirar isto a estes homens que jogam futebol em horário pós-laboral. Negativo Avançados do Sporting É verdade que os “leões” apanharam um susto e evitaram mais uma surpresa na Taça. Mas podiam bem ter saído da Reboleira com uma goleada, não fosse a tremenda falta de pontaria de Paulinho, Trincão ou Pedro Gonçalves.

Com o calendário carregado, Amorim decidiu mudar muito, até no perfil táctico da equipa. Deu os primeiros minutos da época a St. Juste e Dário Essugo, e entregou a titularidade a Israel, Neto, Bragança e Trincão. Se esta equipa poderia jogar num encontro qualquer da I Liga, como Amorim disse, a resposta só pode ser não, olhando para aquilo que o jogo acabaria por mostrar, um Sporting naturalmente descoordenado em todas as suas acções, e um Olivais e Moscavide a aproveitar aquilo que os “leões” ofereciam.

O Sporting tentou ser sério e dominador. Logo aos 3’, Paulinho ganhou o flanco, meteu em Edwards, mas o britânico, atrapalhado por Varela, atirou por cima. Mas a equipa da distrital tinha entrado bem, não se remetendo ao seu meio-campo, e, numa investida no ataque, Cabral foi derrubado por Fresneda. Penálti indiscutível que Fabrício, o goleador-motorista, converteu em golo. Estávamos com oito minutos de jogo.

Quanto tempo levou o Sporting a empatar? Exactamente 36 minutos. Nesse período, Pedro Gonçalves atirou uma bola à trave (20’) e Trincão chegou atrasado a um belo cruzamento de Paulinho (32’). Os “leões” ainda se queixaram de um penálti não assinalado aos 35’ por um corte com o braço de Freitas a remate de Fresneda, mas tiveram um castigo máximo assinalado a seu favor depois de um derrube na área de Evenilton sobre Edwards. O britânico não deixou que fosse mais ninguém a marcar: assumiu e marcou.

Um empate ao intervalo entre o líder da I Liga e o sexto classificado da I Divisão distrital era totalmente inesperado, mas estava bem de acordo com o que se tinha visto. Amorim não estaria a gostar nem um bocadinho daquilo que estava a ver, mas só mudou um para a segunda parte – tirou Fresneda, meteu Geny Catamo. O perfil do jogo não mudou muito. Sporting desconexo, Olivais a conseguir prolongar o seu sonho.

Mas a substituição de Amorim foi certeira. Aos 51’, depois de uma jogada de insistência, Catamo aplicou com pontaria o seu forte pé esquerdo e não deu quaisquer hipóteses ao temerário guarda-redes Rúben Gonçalves. Finalmente o moçambicano marcou o seu primeiro golo pela equipa principal do Sporting, ele que é cada vez mais uma primeira opção.

Depois de consumada a reviravolta, o jogo continuou com o resultado em aberto até ao fim, mais por demérito dos perdulários “leões” do que por mérito dos heróicos amadores do Olivais. Ficou assim até aos 94', quando Bragança fez o 1-3 após passe de Catamo. Não houve surpresa na Taça, mas houve sonho para um lado e susto para o outro.