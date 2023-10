Basta um formulário para se poder cortar árvores: "Isto é um atentado à serra"

O ruído que espantou os veados com que o PÚBLICO se cruzou na Serra da Lousã foi o mesmo que Manuel Vilhena ouviu a 27 de Setembro, enquanto trabalhava no quartel-general da Silveira Tech.

Num dos terrenos que a empresa havia adquirido para reabilitar o espaço verde com espécies autóctones, o director executivo do projecto viu as árvores serem dizimadas por cortes rasos que estão a despir a serra do tapete florestal — o mesmo que a empresa está a tentar recuperar. “Comecei a ouvir movimentações ali, naquele pinhal, numa área que são terrenos nossos e terrenos camarários. Vi que abriram uma estrada e que estavam a cortar árvores lá”, descreveu Manuel Vilhena ao PÚBLICO.

O PÚBLICO procurou chegar à fala com os representantes da Álvaro Matos Bandeira & Filhos, Lda para obter mais explicações sobre as raízes deste caso, mas sem sucesso. A primeira e única resposta por parte da empresa chegou por correio electrónico a 13 de Outubro, quando Álvaro Bandeira informou que estaria a caminho da Lousã para reunir com executivo da Câmara Municipal e que prestaria declarações depois do encontro. Mas, apesar das múltiplas tentativas de contacto, isso nunca aconteceu.

Questionados sobre quais são os próximos passos no plano para tentar travar o abate de árvores na Lousã, Manuel Vilhena diz que pretende muito mais do que chamar a atenção para o que se passa naquela serra: a petição lançada na semana passada pelo empresário — dirigida ao Governo, ao Presidente da República e ao Presidente da Assembleia da República — inclui sugestões como o impedimento de utilizar estradas abertas ilegalmente e o fortalecimento das competências de fiscalização do ICNF. “Queremos pelo menos que, se nós não conseguimos impedir o que está a acontecer aqui no nosso terreno, conseguirmos impedir que isto se volte a verificar em qualquer outra área protegida do país”, concluiu.