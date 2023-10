Oceanos sem lei: como a China se transformou numa superpotência da pesca em alto-mar

A China lançou a sua primeira frota de pesca em águas longínquas em 1985, quando uma empresa estatal chamada Empresa Nacional de Pesca da China (CNFC, na sigla em inglês) enviou 13 arrastões para a costa da Guiné-Bissau. A China tinha pescado nas suas próprias águas costeiras de uma forma agressiva. Desde os anos 1960, a sua biomassa de peixe diminuiu 90%. Zhang Yanxi, o director-geral da empresa, argumentou que o facto de a CNFC se juntar "às fileiras das potências mundiais da pesca offshore" faria com que a China ganhasse dinheiro, criasse empregos, alimentasse a sua população e salvaguardasse os seus direitos marítimos. O Governo chinês de então organizou no porto de Mawei, em Fuzhou, província de Fujian, uma grande cerimónia de despedida para o lançamento dos primeiros navios, com mais de mil convidados, incluindo as elites do Partido Comunista. Um vídeo promocional descrevia a tripulação como "duzentos e vinte e três corajosos pioneiros a abrir caminho entre as ondas".

Desde então, a China investiu fortemente na sua frota. Hoje, o país pesca por ano mais de 2,2 milhões de toneladas em águas longínquas, sendo a maior parte lulas. A indústria de pesca da China, cujo valor é estimado em mais de 35 mil milhões de dólares (32,9 mil milhões de euros), representa um quinto do comércio internacional e ajudou a criar 15 milhões de empregos. O Estado chinês detém grande parte da indústria — incluindo cerca de 20% dos navios de pesca de lulas — e supervisiona o resto através da Associação Chinesa das Pescas Ultramarinas (COFA, na sigla em inglês). Neste momento, a China consome mais de um terço do peixe do mundo.